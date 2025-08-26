Antipatia lui Vladimir Putin faţă de liderul Ucrainei pare să blocheze întâlnirea aşteptată de întreg globul. Astfel că negocierile de pace dintre Rusia şi Ucraina intră din nou în impas. Pentru reluarea discuţiilor, Statele Unite anunţă că sunt de acord să îi permită şi Moscovei să participe la garanţiile de securitate oferite Ucrainei. Între timp, pentru prima oară de la începutul războiului, ministrul Apărării de la Kiev a vorbit despre sprijinul acordat de România Ucrainei.

Reporter: De ce credeţi că preşedintele Putin e atât de reticent să se întâlnească cu preşedintele Zelenski?

Donald Trump: Pentru că nu-l place. Nu-l place, înţelegeţi? Ei nu se plac, pur şi simplu.

Este dezvăluirea tranşantă făcută de Donald Trump în faţa jurnaliştilor din Biroul Oval. Liderul de la Casa Albă nu s-a mai ferit şi a lăsat de înţeles că antipatiile dintre Putin şi Zelenski sunt mai presus decât orice discuţie faţă-n faţă legată de pacea din Ucraina.

"Nu ştiu dacă se vor întâlni (n.r Putin şi Zelenski). Poate că da, poate că nu. Ar vrea să fiu prezent la întâlnire. Eu le-am spus că ar trebui să se descurce între ei. E treaba lor, nu a noastră", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA.

Moscova refuză planul Occidentului privind trupele de pace

Procesul e îngreunat şi de refuzul Moscovei la planul Occidentului - trupe de pace în Ucraina, formate din zeci de mii de militari din Franţa, Germania, Marea Britanie şi Canada.

"Europenii caută un motiv pentru a împiedica discuțiile, încercând în același timp să dea vina pe alții, în principal pe Zelenski, care continuă să impună cu încăpățânare anumite condiții, cerând o întâlnire imediată cu Putin", a explicat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe.

Pentru reluarea discuţiilor, Statele Unite anunţă că sunt de acord să îi permită şi Moscovei să participe la garanţiile de securitate oferite Ucrainei. Reversul dat de Donald Trump ar veni sub forma unor noi sancţiuni pentru Rusia, dacă în 9 zile nu este convins de faptul că Vladimir Putin vrea cu adevărat să încheie războiul. Până atunci, Washingtonul pare să ignore pretenţiile lui Zelenski.

"Bineînţeles că vor avea o implicare în acest proces. Cum poţi să furnizezi garanţii de securitate fără să discuţi cu ruşii despre condiţiile necesare pentru încheierea războiului?", a transmis JD Vance, vicepreşedintele SUA.

Europa cere garanții ferme pentru Ucraina

"Prezenţa trupelor pe teren contează şi reprezintă, în acelaşi timp, o formă de presiune politică asupra Rusiei", a precizat Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei.

"Se lucrează foarte, foarte intens. Sperăm să ajungem într-un punct în care, pe termen scurt, să avem garanţii de securitate", potrivit lui Keith Kellogg, emisarul lui Trump pentru Ucraina.

Din Kiev, vicecancelarul german a cerut garanții de securitate solide pentru Ucraina.

"În final, trebuie să existe un pachet care să garanteze pentru Ucraina că Rusia nu va ataca din nou, că Rusia se teme să atace Ucraina", a afirmat Lars Klingbeil, vicecancelarul Germaniei.

De la summitul din Alaska, Trump şi Putin au păstrat aproape în permanenţă legătura, inclusiv după întâlnirea liderului american cu Zelenski şi liderii europeni de la Washington.

Trump: "Conversații bune cu Putin, dar a doua zi cad bombe pe Kiev"

"Toate conversaţiile pe care le am cu el (n.r Putin) sunt conversaţii bune dar, din păcate, în ziua următoare o bombă este lansată asupra Kievului sau în altă parte şi asta mă înfurie. Cred că vom pune capăt războiului", a mai spus Trump.

În timpul conferinţei, Trump nu a ratat ocazia să se laude: o dată, pentru rolul său în eforturile de oprire a războiului dintre Rusia și Ucraina, dar și pentru faptul că i-a convins pe liderii NATO să-și crească cheltuielile militare la 5% din PIB.

"Au atât de mult respect (n.r liderii europeni) faţă de preşedinte încât îmi spun, în glumă, preşedintele Europei, ceea ce este o onoare", a mai adăugat preşedintele SUA.

Laude vin și spre România, din partea ministrului Apărării de la Kiev. După întâlnirea cu omologul său român, Ionuț Moșteanu, oficialul ucrainean a anunțat că România a oferit deja Ucrainei 22 de pachete de asistență militară, iar, curând, va ajunge și cel de-al 23-lea.

"România a livrat deja 22 de pachete de ajutor, iar al 23-lea este în curs de livrare. România continuă să instruiască piloţi ucraineni de F-16 şi să consolideze apărarea noastră aeriană".

