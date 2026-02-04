NYT: Tot mai mulţi ucraineni, obosiţi de război, sunt gata să accepte cedarea Donbasului pentru pace

Pentru pace, tot mai mulți ucraineni iau în considerare ceea ce părea de neimaginat: cedarea de teritorii, relatează The New York Times. Sondajele arată că un procent tot mai mare de ucraineni este gata să facă compromisuri dureroase pentru a pune capăt războiului, dacă Ucraina primește garanții puternice de securitate în schimb.

Tot mai mulţi ucraineni spun că ar ceda Rusiei partea din Donbas controlată încă de Ucraina, dacă acest lucru ar pune capăt războiului, relatează The New York Times. Este o schimbare notabilă pentru populația obosită de război. Cedarea unor teritorii pe care Rusia nu a reușit să le cucerească a fost considerată multă vreme o linie roșie. Însă ceea ce era cândva imposibil pare acum mai uşor de acceptat, întrucât Kremlinul nu renunţă la condiţia formulată de Vladimir Putin încă din 2024: retragerea completă a armatei ucrainene din Donbas.

Ce arată sondajele de la Kiev

În mai 2022, 82% dintre ucraineni se opuneau categoric la vreo cedare teritorială, potrivit Institutului internaţional de sociologie din Kiev (KIIS). În cel mai recent sondaj, publicat pe 2 februarie 2026, 40% ar accepta cedarea Donbasului dacă Ucraina ar primi garanții de securitate. Totuși, majoritatea de 52% rămâne împotrivă, chiar dacă rușii bombardează infrastructura energetică în plină iarnă. Mulți spun că sunt pregătiți să continue să îndure greutățile.

Potrivit publicației, renunțarea la Donbas ar putea diviza societatea ucraineană. De asemenea, ar putea modifica imaginea lui Volodimir Zelenski: din liderul eroic care a apărat statul, ar putea deveni omul care a permis ocuparea de către Rusia a unei părți din teritoriul controlat de Ucraina în care locuiesc aproximativ 190.000 de persoane. Mulți dintre aceștia s-ar muta, cel mai probabil, în zone aflate sub controlul Ucrainei, decât să trăiască sub ocupaţie rusă.

Experţii ucraineni au subliniat că cedarea de teritorii care nu au fost ocupate prin forță militară este interzisă de Constituţia ţării. Zelenski a propus ca trupele ucrainene și cele ruse să se retragă la o distanță egală de linia frontului din Donbas pentru a crea o zonă demilitarizată. Deși un astfel de compromis ar putea fi luat teoretic în considerare, Putin urmărește să cucerească regiunea fie prin forță, fie prin negocieri.

Care sunt riscurile pentru Ucraina

Pentru ucrainenii dispuși să cedeze Donbasul, garanțiile de securitate sunt critice, spun analiștii. Mulți se tem că, dacă Ucraina și-ar retrage trupele fără astfel de garanții, Rusia s-ar putea regrupa și ar folosi regiunea pentru a lansa noi atacuri dincolo de orașele fortificate ale Donbasului, unde se întind câmpii deschise.

Pentru ucraineni, asigurările de securitate trebuie să însemne "o garanție că nu va exista un nou atac și că țările partenere sunt responsabile să se asigure că acest lucru nu se întâmplă", a explicat analistul politic Oleh Saakian.

Zelenski a spus că Ucraina este pregătită să semneze acorduri cu Europa și Statele Unite privind garanțiile de securitate. Deși țările europene au promis că vor staționa trupe în Ucraina după încetarea focului, nu este clar dacă acestea ar fi dispuse să lupte efectiv împotriva Rusiei pentru a apăra Ucraina. În orice caz, Rusia refuză să accepte trupe europene pe teritoriul ucrainean.

Experţii avertizează că cedarea Donbasului s-ar putea dovedi insuficientă pentru ca Rusia să renunțe la război. Nimic nu garantează că Rusia nu va ataca din nou.

