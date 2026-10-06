Zelenski spune că Rusia pregăteşte un atac masiv asupra Ucrainei. "Pregătim măsuri de ripostă"

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, că forțele de apărare pregătesc măsuri pentru a contracara o posibilă lovitură masivă a Rusiei, după ce serviciile de informații au transmis date, potrivit cărora,Moscova pregătește o ofensivă de anvergură.

Anunțul a fost făcut de Zelenski în urma unei ședințe la care au participat membrii guvernului, conducerea militară și serviciile de urgență, notează Ukrinform.

"Alături de reprezentanții autorităților regionale, membrii guvernului au pregătit soluții logistice suplimentare ca răspuns la operațiunea rusă împotriva logisticii ucrainene. Am primit astăzi informații actualizate de la serviciile de informații privind pregătirile rușilor pentru un atac masiv. Pregătim măsuri de ripostă”, a puncat președintele Zelenski.

Președintele a precizat că autoritățile ucrainene au stabilit măsuri prioritare pentru protejarea infrastructurii și logisticii țării.

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"Am ținut o ședință operativă cu membrii guvernului, reprezentanții armatei și toate serviciile-cheie. În primul rând: ministrul apărării și comandantul Forțelor Aeriene au raportat cu privire la distribuirea mijloacelor de apărare aeriană și organizarea aliniamentelor de acoperire pentru obiectivele-cheie stabilite", se arată în mesajul publicat de Zelenski.

Totuși, liderul de la Kiev a subliniat că cele mai mari dificultăți au rămas în respingerea rachetelor balistice.

"Asigurăm muniția necesară pentru avioanele F-16, mijloacele de interceptare și rachetele antiaeriene. Situația cea mai dificilă este la capitolul apărării antibalistice, iar livrările în acest sens depind exclusiv de parteneri", a notat președintele.

Pe plan umanitar și de securitate civilă, Zelenski a transmis că atacurile ruse din ultimele 24 de ore au lovit spitale din orașele Kramatorsk și Krivoi Rog.