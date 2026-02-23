Ploi în aproape toată țara, lapoviţă şi ninsoare în centru şi nord. La munte, cod galben de viscol

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă de luni, de la ora 10.00, până miercuri, la ora 22.00, aceasta vizând precipitaţii în general moderate cantitativ, strat de zăpadă şi viscol la munte, intensificări ale vântului.

Meteorologii anunţă că precipitaţiile se vor extinde dinspre nord-vest şi vor cuprinde, până miercuri seară, cea mai mare parte a ţării, predominând ploile. În nord şi centru, vor fi şi lapoviţă şi ninsorare, iar la munte va ninge. Vântul va avea intensificări temporare, pentru Banat, Oltenia, local în Transilvania şi sud-vestul Munteniei fiind emis Cod galben. Pentru zona montană şi submontană a judeţelor Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş, Arad, Alba, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Maramureş, Cluj şi Bistriţa-Năsăud a fost emis Cod galben de ploi şi ninsori, iar la munte va fi Cod galben de zăpadă şi viscol. În zona municipiului Bucureşti, temperaturile vor fi apropiate de cele specifice perioadei şi va ploua slab.

Informare meteo vizând precipitații

Informarea meteo intră în vigoare de luni, ora 10.00 până miercuri, la ora 22.00. În intervalul menţionat, aria precipitaţiilor se va extinde dinspre regiunile nord-vestice şi va cuprinde cea mai mare parte a ţării. Vor predomina ploile (ce vor avea şi caracter de aversă), dar în nord şi centru, iar în noaptea de marţi spre miercuri şi miercuri şi în sud-est, trecător vor fi şi precipitaţii sub formă de lapoviţă, măzăriche şi ninsoare. La munte, pe parcursul zilei de luni vor fi precipitaţii mixte (mai ales ninsori la altitudini de peste 1.400 de metri în Munţii Apuseni şi în nordul Carpaţilor Orientali), apoi vor predomina ninsorile şi local se va depune strat nou de zăpadă de 10...30 centimetri. În regiunile intracarpatice şi în zonele de munte, local se vor acumula cantităţi de apă de 15...20 l/mp şi izolat de peste 25...35 l/mp. Pe spaţii mici se va forma polei şi gheţuş, cu o probabilitate mai mare în Moldova şi Muntenia.

Luni, vântul va avea intensificări temporare, local în nord-vest şi centru şi la munte, marţi, în cea mai mare parte a teritoriului, iar miercuri îndeosebi în centru şi est. În zonele joase de relief vor fi viteze de 40...55 km/h şi local de peste 60 km/h în sud-vest şi centru, precum şi la munte. În zona montană înaltă, vor fi rafale de 70...80 km/h şi de peste 90...100 km/h în Carpaţii Meridionali, viscolind zăpada şi determinând reducerea semnificativă a vizibilităţii.

Cod galben de viscol la munte

ANM a emis o atenţionare Cod galben privind precipitaţii însemnate cantitativ, la munte strat de zăpadă, intensificări de vânt şi viscol în zona înaltă, valabilă de luni, de la oraa 10.00, până marţi, la aceeaşi oră.

În zona montană şi submontană a judeţelor Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş, Arad, Alba, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Maramureş, Cluj şi Bistriţa-Năsăud, temporar vor fi precipitaţii însemnate cantitativ şi se vor acumula 20...30 l/mp. Vor fi ploi ce vor avea şi caracter de aversă, iar la altitudini în general de peste 1.400 de metri, vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadă de 10...25 cm. În zona montană înaltă a Carpaţilor Occidentali, precum şi în cea din nordul Carpaţilor Orientali şi vestul Carpaţilor Meridionali vântul va prezenta intensificări cu viteze de 60...90 km/h, astfel va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea sub 100 de metri.

O altă atenţionare Cod galben, vizând strat de zăpadă şi viscol, va fi în vigoare marţi, între orele 10.00 şi 20.00. Astfel, în Carpaţii Meridionali, în Carpaţii de Curbură şi local în Carpaţii Occidentali, temporar va ninge viscolit şi se va depune strat de zăpadă, în medie de 10...15 cm şi vizibilitatea va fi redusă sub 100 m. Vântul va avea intensificări cu viteze de 60...85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90...110 km/h.

În acelaşi interval, va fi Cod galben de intensificări ale vântului, în Banat, Oltenia, local în Transilvania şi sud-vestul Munteniei. Aici, vântul va avea viteze de 50...70 km/h.

De marţi, de la ora 20.00, până miercuri, la ora 10.00, va fi Cod galben de intensificări ale vântului şi viscol în Carpaţii Meridionali şi Carpaţii de Curbură, unde vântul va continua să prezinte intensificări cu viteze de 60...85 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri, rafalele vor atinge 90...110 km/h şi va fi viscol, astfel că vizibilitatea va fi redusă semnificativ.

Vremea în București

În zona municipiului Bucureşti, pe parcursul zilei de luni, vremea va fi apropiată de normal din punct de vedere termic. Cerul va fi variabil în primele ore, apoi se va înnora treptat, iar trecător vor fi posibile ploi slabe după-amiaza şi seara. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 3...5 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de -1 grad. Spre sfârşitul intervalului se va forma ceaţă.

Marţi, cerul va avea înnorări şi trecător, mai ales pe parcursul zilei, va ploua slab. Vântul va sufla slab şi moderat. Valorile termice se vor menţine apropiate de mediile multianuale specifice acestei date, astfel temperatura maximă va fi de 6...7 grade, iar minima de -1...0 grade.

Pe parcursul zilei de miercuri, valorile termice se vor situa în continuare în jurul mediilor multianuale specifice pentru ultima decadă a lunii februarie. Cerul va fi temporar noros şi vor mai fi condiţii pentru precipitaţii slabe mixte spre seară şi noaptea. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 7...8 grade.

