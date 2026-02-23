Președintele Chinei, Xi Jinping, și-a exprimat luni disponibilitatea de a coopera cu liderul nord-coreean Kim Jong Un pentru a inaugura un "nou capitol" în relațiile dintre cele două țări. Mesajul a fost transmis într-o scrisoare de felicitare adresată liderului de la Phenian, după realegerea acestuia la conducerea partidului unic aflat la putere, potrivit AFP, informează News.ro.

Xi Jinping îl felicită pe Kim Jong Un pentru noul mandat și anunță "un nou capitol" în relațiile bilaterale - Hepta

"Sunt gata să colaborez cu secretarul general (nord-coreean) pentru a pune în aplicare în mod eficient consensul important la care am ajuns, pentru a scrie un nou capitol al prieteniei sino-nord-coreene, pentru a servi construcţia socialismului în ambele ţări", a declarat Xi în mesajul său, potrivit televiziunii de stat.

Sprijinul diplomatic, politic şi economic al vecinului chinez este crucial pentru Coreea de Nord. Cele două ţări au, de asemenea, relaţii antagoniste cu Statele Unite.

Kim Jong Un, reales fără surprize

Articolul continuă după reclamă

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a fost reales, fără surprize, în funcţia de secretar general al Partidului Muncitorilor, în cadrul unui congres care îi va permite să-şi consolideze şi mai mult puterea asupra ţării.

Kim Jong Un a indicat anterior că congresul va dezvălui următoarea fază a programului nuclear al ţării.

Congresul, care se ţine o dată la cinci ani, este cea mai importantă reuniune a partidului, un eveniment politic major menit să consolideze autoritatea regimului şi care poate servi drept tribună pentru a anunţa schimbări de politică sau remanieri în rândul liderilor. În discursul său de deschidere de joi, Kim Jong Un a promis, de asemenea, să îmbunătăţească nivelul de trai al compatrioţilor săi, făcând aluzie la dificultăţile economice şi la penuria alimentară care afectează ţara sa, supusă sancţiunilor internaţionale.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei A început Postul Paştelui. Îl ţineţi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰