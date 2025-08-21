Zelenski vrea o întâlnire față în față cu Putin, dar Rusia amână discuțiile directe: Semnalele sunt indecente

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat joi Rusia că încearcă să evite organizarea unei întâlniri directe cu Vladimir Putin, considerată "necesară" pentru a găsi o cale de ieșire din războiul început în februarie 2022. Declarația vine în contextul în care Moscova susține că o astfel de întrevedere ar trebui precedată de negocieri aprofundate asupra punctelor divergente, informează AFP, citat de Agerpres.

"La ora actuală, semnalele trimise de Rusia sunt pur şi simplu indecente. Ea încearcă să se sustragă de la necesitatea organizării unei întâlniri", a acuzat Zelenski în mesajul său adresat zilnic pe reţelele sociale.

Înainte de aceasta, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina îşi doreşte o "reacţie puternică" din partea Washingtonului dacă preşedintele rus Vladimir Putin nu este dispus să aibă o întâlnire cu el pentru o discuţie bilaterală.

Reacţia Moscovei

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat joi că o întâlnire între preşedintele rus Vladimir Putin şi cel ucrainean Volodimir Zelenski necesită mai întâi discuţii aprofundate care să contureze soluţii asupra principalelor chestiuni divergente.

Preşedintele SUA, Donald Trump, caută să medieze pacea între cele două ţări aflate în război, dar a recunoscut că Putin, cu care Zelenski caută să aibă o întâlnire faţă în faţă, s-ar putea să nu fie dispus să accepte un acord.

Rusia a lansat o invazie pe scară largă asupra Ucrainei în februarie 2022 şi acum controlează puţin sub 20% din teritoriul vecinului său, făcând treptat progrese în est în ultima vreme, deşi conflictul a devenit în mare parte unul de uzură.

