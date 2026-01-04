Elveția a decretat o zi de doliu național pe 9 ianuarie, în urma incendiului devastator din stațiunea Crans-Montana, soldat cu 40 de morți și 119 răniți, scrie Agerpres. Autoritățile au anunțat ceremonii de comemorare la nivel național, în timp ce ancheta penală este în desfășurare.

Zi de doliu național în Elveția, după incendiul din Crans-Montana. Bilanţul indică 40 de morţi şi 119 răniţi - Profimedia

"În 9 ianuarie, Confederaţia prevede, în colaborare cu bisericile elveţiene, o zi de doliu naţional", a declarat Guy Parmelin într-un interviu acordat jurnalului duminical SonntagsBlick, citează AFP.

În semn suplimentar de solidaritate naţională, se vor trage clopotele tuturor bisericilor din Elveţia la ora 14:00 (13:00 GMT) când va începe o ceremonie de comemorare la Crans-Montana.

"Un minut de tăcere este de asemenea prevăzut. În acest moment de reculegere, toate persoanele din Elveţia vor putea să aducă un omagiu, cu titlu personal, victimelor dezastrului", a indicat Parmelin.

Primele concluzii ale anchetei

Conform primelor elemente ale anchetei, incendiul a pornit de la lumânări aprinse pe sticle de şampanie, incendiind plafonul subsolului clubului frecventat de numeroşi tineri.

În afară de utilizarea acestor lumânări, anchetatorii cercetează accesul în subsol şi spuma - un izolant acustic - care acoperea plafonul subsolului barului şi care pare să fi luat foc rapid, potrivit înregistrărilor video difuzate pe reţelele de socializare.

Autorităţile elveţiene au anunţat sâmbătă deschiderea unei anchete penale împotriva celor doi administratori francezi ai barului, care sunt "suspectaţi de omucidere prin neglijenţă, leziuni corporale prin neglijenţă şi incendiu prin neglijenţă".

