Video Ziua Sfântului Patrick, sărbătorită din SUA până în UK. Milioane de oameni au dansat pe muzica cimpoaielor

Petreceri de o veselie molipsitoare în Irlanda, Marea Britanie și Statele Unite de ziua Sfântului Patrick, ocrotitorul Irlandei. Milioane de oameni au dansat și au cântat pe străzi, în costume populare, pe muzica cimpoaielor.

de Radu Badiu

la 17.03.2026 , 20:06
Sărbătoarea Sfântului Patrick a avut o singură regulă: toată lumea se îmbracă în verde. Mulți au venit costumați în spiriduși sau au purtat trifoi cu patru foi. 500.000 de oameni au urmărit concertul tradițional al cimpoaielor și defilarea celor 12 care alegorice.

În capitala Marii Britanii, parada s-a întins pe 3 kilometri. Peste 50.000 de oameni au admirat defilarea de la Londra.

Îmbrăcată cu un palton verde, Kate Middleton a urmărit atentă defilarea Gărzilor Irlandeze.

Muzica cimpoaielor a răsunat și într-un cartier din orașul american Boston, unde unu din cinci localnici are rădăcini irlandeze. Parada s-a întins pe 6 kilometri și a atras un milion de oameni.

La Chicago, râul care străbate metropola a fost colorat în verde pentru a-l celebra pe Sfântul Patrick, după o tradiție de 64 de ani.

"Am venit pentru râul verde, am venit pentru energie, iubim orașul Chicago, iubim spiritul irlandez", a spus un american.

După ce paradele s-au încheiat, petrecerile s-au mutat în localurile cu specific irlandez, unde berea neagră a curs în valuri.

