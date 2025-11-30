"Ziua Z" pentru mașinile vechi din Madrid. Şoferii, nevoiți să-și vândă autoturismele pe 100 € la dezmembrări

Zeci de mii de șoferi din Madrid se pregătesc să renunțe la mașinile vechi, fără etichetă de mediu, care nu vor mai putea circula în oraș din ianuarie 2026. În timp ce mulți proprietari caută soluții pentru a evita restricțiile, centrele de dezmembrări se pregătesc pentru o avalanșă de vehicule, profitând de una dintre cele mai mari schimbări de mobilitate din capitala Spaniei.

Timpul se scurge pentru cei 206.279 de proprietari de autoturisme fără clasificare ambientală, care vor avea interdicție de circulație în Madrid din ianuarie 2026. Mulți iau în calcul trei soluții: vânzarea mașinii în afara orașului, parcarea ei pe termen nedeterminat în speranța unei schimbări legislative sau trimiterea vehiculului la dezmembrări, scrie El Confidencial.

Proprietarii speră la amânări sau decizii favorabile ale instanței

Pentru moment, cea din urmă variantă pare să câștige teren, iar firmele din domeniu anunță deja o creștere vizibilă a numărului de autoturisme predate.

Unii șoferi încă așteaptă luna ianuarie, în speranța unei noi prorogări, precum cea din decembrie 2024, sau a unei decizii favorabile din partea Tribunal Supremo, care ar putea permite circulația vehiculelor înmatriculate înainte de 1 ianuarie 2001 (benzină) și înainte de 2006 (diesel).

Deocamdată însă, poziția primăriei rămâne fermă: din zona de Urbanism, Mediu și Mobilitate se transmite că autoritățile își "mențin intenția" de a elimina aceste vehicule de pe străzile Madridului.

Costuri uriașe pentru proprietari, ocazie de aur pentru dezmembrări

Înlocuirea întregului parc auto afectat ar costa șoferii între 6 și 9 miliarde de euro.

Între timp, sectorul dezmembrărilor înregistrează deja profituri.

"Acum primim între 20 și 30 de mașini pe zi, dar estimăm că din ianuarie vor ajunge între 50 și 100", explică Vicente Paños, directorul platformei Desguacesonline. Acesta precizează că vehiculele sunt preluate, transportate, apoi decontaminate, procedură ce implică eliminarea gazelor, uleiurilor și lichidelor speciale.

Piesele de schimb rămân esențiale pentru afacere, fiind vândute în alte regiuni ale Spaniei prin internet. Dacă volumul de mașini va depăși capacitatea actuală, Paños ia în calcul colaborări cu centre din zonele apropiate Madridului. Unele vehicule în stare foarte bună ar putea fi chiar revândute în orașe fără restricții atât de dure.

Șoferii refuză să renunțe la mașinile vechi

"Am trăit același fenomen la Barcelona când regulile lor stricte au scos de pe șosea mii de mașini", spune el.

Prețurile oferite pentru cele mai bine păstrate autoturisme, precum un Opel Corsa din 2000, se învârt în jurul a 150 de euro.

Montserrat Sanz, o profesoară pensionată, spune că nu își poate permite o mașină nouă și refuză să își trimită vehiculul la dezmembrări.

"Am 70 de ani și nu pot cumpăra altă mașină. A mea a trecut perfect ITV și nu vreau să fie distrusă. Dacă trebuie, o voi lăsa în garaj și o voi porni din când în când. Dacă îmi vor da amenzi, le voi contesta. De ce mi-au făcut ITV până în 2026 dacă știau că va urma asta? Pentru mine, măsura este un atac la drumul mare", spune ea.

Asociația dezmembrărilor: "Măsura este pripită"

Arturo Acedo, președintele ASMADE, confirmă "o creștere semnificativă" a vehiculelor predate pentru casare. Centrele Autorizate de Tratament (CAT) pot absorbi creșterea, spune el, și contribuie la "economia circulară" prin furnizarea de piese de schimb la prețuri reduse.

Totuși, Acedo consideră că interdicția este "precipitată" și nu ține cont de impactul social și economic asupra celor fără alternative.

ASMADE critică și o licitație organizată de primăria Madridului în primăvară, prin care au fost scoase la vânzare 250 de vehicule vechi din flota municipală, multe dintre ele neconforme cu noile reguli.

Desguaces La Torre, cel mai mare centru de dezmembrări din Europa, primește deja mai multe vehicule decât de obicei. Directorul comercial, Mariano Pozuelo, spune că "ultima săptămână din decembrie va fi o nebunie", pentru că în mod normal atunci se aglomerează programările de casare, iar anul acesta vor coincide cu avalanșa generată de interdicție.

"Ne vor rămâne piese pe care nu le va mai cumpăra nimeni în Madrid. Lumea crede că ne vom îmbogăți, dar într-o criză reală vânzările nu cresc niciodată", afirmă el.

Atelierele și micile magazine de piese pierd clienți

Atelierele care repară mașini vechi deja simt efectele. Unele magazine de piese, precum Repuestos Covadonga din cartierul Cuatro Caminos, au pierdut clienți în ultimele luni.

"Cei care locuiesc în afara Madridului nu ne mai cumpără nimic, pentru că nu mai pot intra în oraș fără etichetă", spune Javier Hernández, angajat al magazinului.

În timp ce se apropie 2026, mulți șoferi încă speră că restricțiile vor fi anulate sau cel puțin amânate. Montserrat, de exemplu, își petrece ultimele luni rememorând drumurile făcute cu mașina sa în 25 de ani, povestindu-i nepotului câte o întâmplare în fiecare zi.

Între timp, dezmembrările așteaptă un val de vehicule, iar autoritățile rămân ferme: mașinile fără etichetă ambientală vor dispărea din trafic.

