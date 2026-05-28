Video Copil de 5 ani din Botoşani, în stare gravă după ce a căzut de la etaj. Era singur în casă

Incident grav, miercuri, în Botoşani. Un copil de 5 ani a ajuns de urgenţă la spital după ce a căzut de la fereastra apartamentului în care locuia. Părinţii celui mic nu erau acasă, astfel, rămas singur s-a apropiat de fereastra deschisă de unde a căzut. Doar un miracol a făcut ca băiatul să scape cu viaţă, însă a suferit mai multe răni grave.

de Redactia Observator

la 28.05.2026 , 08:43
Băieţelul era singur în apartament. Mama era la serviciu, iar tatăl ieşise să facă nişte cumpărături. La un moment dat, copilul s-ar fi urcat pe un scaun, s-a apropiat de geam şi s-ar fi sprijinit de plasa de insecte care a cedat sub greutatea lui.

"Nu-l lăsam, s-a întâmplat acum. Hai, a mai stat o dată, dar nu-l lăsam singur acasă. Soţia are munca ei, lucrează, eu am munca mea, dar nu l-am lăsat. Când suntem acasă stăm fiecare cu el, dar acum", a declarat tatăl copilului.

Alarma a fost dată de o vecină care se întorcea acasă şi a auzit plânsetele celui mic. Speriată când l-a zărit plin de sânge, aceasta a sunat imediat la 112.

"Am venit, am parcat maşina şi între timp am auzit un scâncet, eu stau la scara vecină. Şi am venit repede, un copil căzut, plin tot de sânge, la gură toţi dinţii săriţi şi cred că lovit şi la picior", a povestit vecina.

Doar o minune a făcut ca cel mic să scape cu viaţă. La sosirea salvatorilor acesta era conştient şi cooperant şi a fost dus de urgenţă la spital unde i s-au făcut mai multe investigaţii.

"Avea sângerare bucală, mai mult ca sigur din cauza unei fracturi de mandibulă, l-am transferat la spitalul de copii. În momentul de faţă copilul este stabil hemodinamic şi respirator", a declarat Luiza Condrea, medic.

Autorităţile atrag încă o dată atenţia să nu îi lăsăm pe cei mici nesupravegheaţi, mai ales în preajma ferestrelor deschise.

