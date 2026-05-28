Miercuri a fost cea mai călduroasă zi din an: "Mi se pare horror. Nu mai pot, nu mai am aer"

Cupola de foc, care a topit Europa, a ajuns şi în România. A fost cea mai caldă zi de 27 mai din ultimii ani, cu temperaturi de vară, iar în vestul ţării s-au resimţit 37 de grade Celsius. Şi dacă unii se topeau sub soarele arzător, la polul opus, în nordul ţării, codurile de vânt puternic au speriat oamenii. În Vaslui, au fost emise mai multe mesaje de Ro-Alert, iar în Botoşani un acoperiş a fost smuls de rafalele de vânt.

Cea mai călduroasă zi de anul acesta a adus temperaturi la limita caniculei, ca într-o zi autentică de vară. În Timişoara şi Calafat, temperatura resimţită a fost de 37 de grade Celsius. Anul trecut erau 20 de grade, iar ţara era măturată de inundaţii puternice.

Ieri pe litoral, oamenii au făcut plajă şi s-au răcorit în apa mării care are în jur de 19 grade celsius.

"La orele prânzului, pe litoral sunt 28 de grade, iar indicele UV a urcat la 9 din 15 unităţi. Chiar dacă vremea i-a adus pe mulţi pe plaje, medicii atrag atenția că soarele poate fi agresiv la orele de vârf. Recomandă hidratare, cât mai mult timp petrecut la umbră și protecție pentru piele", relatează Cristina Niţă, reporter Observator.

În Capitală, oamenii s-au protejat de căldură cu pălării de soare şi au căutat umbra. Temperatura resimţită a fost de 35 de grade Celsius.

La polul opus, în nordul ţării, rafalele de vânt au făcut prăpăd. În Botoşani, locatarii unui bloc au trăit spaima vieţii după ce acoperișul unei case a fost smuls de vânt și aruncat peste imobilul în care locuiau. Doar o minune a făcut ca nimeni să nu fie rănit.

Un cod portocaliu de vânt a fost emis aseară şi pentru județul Vaslui. Oamenii au primit mesaje Ro-Alert să rămână în casă, din cauza vântului care sufla cu rafele de până la 80 de km/h.

Şi la Huşi, acoperişul unui bloc a fost luat de vânt și aruncat peste o mașină parcată în apropiere. Din fericire, nici aici nu au fost răniţi, însă pagubele materiale au fost mari.

