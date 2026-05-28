Clipe de panică într-o benzinărie din judeţul Timişoara, după ce au fost înregistrate scăpări de gaze de la o cisternă fixă cu gaz petrolier lichefiat.

Aproximativ 15 persoane s-au autoevacuat, iar autorităţile au creat un perimetru de siguranţă de 100 de metri.

Alimentarea cu energie electrică a fost oprită ore bune şi echipajele CBRN au efectuat măsurătorile necesare pentru a repune în siguranţă staţia peco. Din fericire, nu s-au înregistrat victime.

