Horoscop chinezesc 2026. Semnificaţia Calului de Foc şi previziuni pentru fiecare zodie

Ca de obicei, la fiecare început de an, românii îşi fac planuri şi calcule pentru noul an, iar tradiţia ne arată că aceştia s-au obişnuit să-şi stabilească planurile luând în calcul tot mai multe coordonate.

De exemplu, a devenit o obişnuinţă pentru români să-şi facă anumite calcule în funcţie de ce le transmite horoscop şi, oarecum surprinzător, mai ales în funcţie de ce le transmite, mai nou, horoscopul chinezesc.

Iar în legătură cu acest aspect trebuie precizat că intrarea în Anul Nou chinezesc se face tocmai pe 17 februarie, considerându-se că Anul Nou chinezesc este Anul Calului de Foc.

Semnificaţia Calului de Foc în horoscopul chinezesc

Există informaţii care arată că acest semn, Calul de Foc, înseamnă, conform zodiacului chinezesc, energie intensă, curaj, schimbări rapide, independență, pasiuni puternice și decizii îndrăznețe.

Calul de Foc este considerat şi un semn al transformărilor spectaculoase și al transformării în general, reprezentând o perioadă de mare dinamism, dar și de provocări, datorită naturii volatile a Focului și a spiritului liber al Calului.

Horoscopul chinezesc 2026 pentru fiecare zodie

În Anul Nou chinezesc, cel al Calului de Foc, nativii născuţi în zodia şobolan îşi menţin înţelepciunea şi versatilitatea, nativii născuţi în zodia bou sunt puternici şi determinaţi, iar cei născuţi în zodia tigru sunt bravi şi competitivi.

Nativii născuţi în zodia iepure sunt buni la suflet şi eleganţi, nativii născuţi în zodia dragon abordează momentele dificile cu entuziasm şi inteligenţă, iar nativii din zodia şarpe îşi menţin caracterul enigmatic.

Nativii născuţi în zodia cal înregistrează un plus când vine vorba de dorinţa de a se da în spectacol, nativii din zodia capră sunt disponibili la depunerea unui plus de efort pentru îndeplinirea obiectivelor, iar nativii din zodia maimuţă au un exces de curiozitate.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că nativii din zodia cocoş dau dovadă de un plus de energie care îi ajută să fie extrem de muncitori, nativii din zodia câine sunt prudenţi şi orientaţi către satisfacerea membrilor familiei, în timp ce nativii din zodia porc sunt harnici şi plini de compasiune.

Anul Nou chinezesc este sărbătorit pe 17 februarie

Cum spuneam, Anul Nou chinezesc este sărbătorit pe 17 februarie, ceea ce înseamnă că Anul Nou chinezesc începe din 17 februarie 2026 şi va dura până pe 5 februarie 2027.

Anul Nou chinezesc vine cu provocări, un plus de energie, multe modificări şi schimbări rapide. Cei care dau dovadă de curaj şi pasiune vor avea mai mult succes în noul an.

