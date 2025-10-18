Horoscop săptămânal Balanţă 20-24 octombrie 2025. Este o perioadă excelentă pentru a-ți redefini identitatea, a-ți seta obiective și a relua controlul asupra direcției tale de viață.

Poți schimba lookul, stilul de lucru sau chiar strategia prin care te raportezi la ceilalți. Mercur și Marte, în conjuncție, îți aduc energie mentală intensă și te ajută să comunici clar. Soarele care intră în Scorpion mută atenția către resursele materiale și valoarea personală. Neptun retrograd aduce în atenție o problemă de sănătate minoră sau un obicei de viață care necesită ajustare.

BANI: Financiar, săptămâna se deschide promițător. Poți negocia un contract sau poți primi o propunere de colaborare. Mercur și Marte te susțin să-ți impui condițiile, dar evită deciziile luate sub presiune. Dacă ai o afacere proprie, Luna Nouă te încurajează să investești în imagine sau promovare. Neptun retrograd sugerează verificarea documentelor contabile sau a termenelor de plată.

DRAGOSTE: Venus guvernează relațiile tale, iar Luna Nouă te ajută să începi un capitol nou în dragoste. Poți reînnoi o conexiune sau poți întâlni o persoană care îți oglindește perfect nevoile actuale. Mercur și Lilith, în conjuncție, pot aduce o discuție incomodă legată de încredere sau trecut, dar adevărul care iese la lumină eliberează ambele părți. Relațiile stabile se pot întări dacă fiecare își recunoaște vulnerabilitățile.

