Epstein i-ar fi trimis din închisoare o scrisoare vulgară infractorului sexual Larry Nassar. Ce spune de Trump

Mii de noi documente din dosarul Jeffrey Epstein au fost publicate marți de Departamentul Justiției din SUA (DOJ), acuzat de democrați că ar fi cenzurat masiv informațiile. Potrivit CNN, în noul lot de documente făcute publice se află și o scrisoare scrisă de mână, semnată "J. Epstein", care pare să conțină referiri la președintele Donald Trump care "ar împărtăşi iubirea noastră faţă de fetele tinere şi nubile". Miliardarul prădător sexual ar fi trimis în 2019 această scrisoare, din închisoare, către un alt infractor sexual condamnat, Larry Nassar.

În cel mai recent set de documente din dosarul Epstein publicat marţi se află o scrisoare adresată lui Larry Nassar, fostul medic al echipei naţionale de gimnastică din SUA, din partea lui Jeffrey Epstein. Scrisoarea nu îl menționează explicit pe Donald Trump, ci se referă la "președintele nostru". Mesajul pare să fi fost trimis în august 2019, aceeași lună în care Epstein s-a sinucis. Trump era președinte în acel moment, aminteşte CNN.

Ce scrisoare i-ar fi trimis Jeffrey Epstein lui Larry Nassar

Autoritățile americane nu l-au acuzat pe Donald Trump de nicio infracțiune în legătură cu cazul Epstein. Textul scrisorii: "Dragă L.N. Așa cum probabil ai aflat deja, am luat "drumul scurt" spre casă. Mult noroc! Am avut un lucru în comun... dragostea și interesul nostru pentru tinerele domnișoare și speranța că își vor atinge potențialul deplin. Președintele nostru împărtășește, de asemenea, dragostea noastră pentru fetele tinere și nubile. Când trecea o tânără frumoasă, lui îi plăcea s-o "apuce între picioare", în timp ce noi am ajuns să apucăm mâncare în cantinele sistemului. Viața e nedreaptă. Cu stimă, J. Epstein

Deși această scrisoare nu este menționată în mod direct, Departamentul de Justiție a transmis un comunicat în care avertizează că unele dintre documentele publicate "conțin afirmații false și senzaționaliste" despre președinte. "Pentru a clarifica: afirmațiile sunt nefondate și false, iar dacă ar fi avut un gram de credibilitate, cu siguranță ar fi fost deja folosite împotriva președintelui Trump", a transmis Departamentul de Justiție.

Scrisoarea, ştampilată cu 13 august 2019, a fost trimisă de la Centrul de Detenție din New York către Larry Nassar, aflat într-o închisoare federală din Arizona, după ce fusese găsit vinovat de abuzuri sexuale asupra a cel puțin 10 fete minore. Printre victimele cunoscute ale lui Larry Nassar se numără Maggie Nichols, Simone Biles, McKayla Maroney, Aly Raisman și Jordyn Wieber.

Scrisoarea a fost trimisă la trei zile după moartea lui Epstein. Nu este clar de ce i s-a permis lui Epstein să scrie scrisoarea și de ce aceasta a fost trimisă cu întârziere, dar personalul închisorii are dreptul să citească și să verifice corespondența.

Presa americană a scris din 2023 că Epstein i-a trimis din închisoare o scrisoare lui Nassar, dar conținutul nu fusese dezvăluit. Scrisoarea a fost descoperită în timpul anchetei legată de sinuciderea sa în 2019. FBI a cerut în 2020 un test grafologic pentru a compara scrisoarea cu alte documente scrise de Epstein. Nu este clară concluzia FBI.

Larry Nassar, fost medic al echipei olimpice de gimnastică a SUA și profesor la Universitatea de Stat din Michigan, ispășește o pedeapsă de 60 de ani de închisoare pentru posesie de pornografie infantilă. Peste 150 de femei și minore au declarat în instanță că au fost abuzate sexual de el.

Cel puţin 8.000 de noi documente, publicate online

Cel puţin 8.000 de noi documente rezultate din dosarul Epstein au fost publicate marţi de Departamentul Justiţiei. Aceste noi fişiere conţin sute de înregistrări video sau audio, inclusiv imagini din celula lui Jeffrey Epstein din august 2019 când a fost găsit mort, potrivit AFP.

DOJ a postat online circa 11.000 de linkuri cu noi documente, dar unele dintre ele nu duc la nimic, notează sursa citată. Ministerul a fost constrâns prin lege să publice întregul dosar vineri, 19 decembrie, cel mai târziu, dar susţine că are nevoie de mai mult timp pentru a publica cu precauţie restul în ideea a proteja mai bine victimele a căror identitate ar putea fi dezvăluită în aceste mii de fotografii, înregistrări video şi texte.

Opoziţia democrată crede că această întârziere este de fapt o manevră politică menită să evite publicarea de informaţii presupuse a fi compromiţătoare pentru preşedintele Donald Trump. "Este în mod clar o operaţiune de disimulare", a denunţat luni liderul democraţilor din Senat, Chuck Schumer, care a venit cu o propunere pentru a accentua presiunea asupra DOJ care, estimează senatorul, "a încălcat legea" nepublicând totul vineri, 19 decembrie.

"Departamentul Justiţiei trebuie să înceteze să-i protejeze pe oamenii bogaţi şi puternici care nu au fost inculpaţi" în această afacere, a denunţat la rândul său democratul Ro Khanna. Publicarea acestor documente, rezultate din ancheta efectuată de autorităţile americane asupra influentului infractor sexual new-yorkez, care a murit în 2019 înainte de proces, ar trebui să ajute să se facă lumină asupra legăturilor trecute cu personalităţi de prim-plan, între care preşedintele republican.

Deşi s-a declarat de acord, în timpul campaniei sale electorale din 2024, să facă publice aceste dosare, Donald Trump şi-a schimbat apoi poziţia, denunţând o "conspiraţie" instrumentalizată de democraţi. Electoratul "MAGA", obsedat de acest scandal, s-a revoltat când Departamentul Justiţiei a anunţat în vară că nu a descoperit niciun element nou care să justifice publicarea de documente suplimentare sau noi urmăriri penale. După luni de nemulţumiri vocale, preşedintele a trebuit să cedeze presiunii din Congres, inclusiv din partea aleşilor republicani, promulgând în noiembrie o lege care-i impunea guvernului său să publice integral documentele neclasificate în posesia sa.

