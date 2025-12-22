Un bărbat din Ilfov avea acasă 32 de arme airsoft, care ar fi fost modificate pentru a trage cu gloanțe letale

Polițiștii au descoperit luni la percheziții în București și Ilfov că o persoană deține arme care ar fi fost modificate ilegal. În locuința acestuia, anchetatorii au găsit 32 de arme de tip airsoft, care ar fi fost transformate pentru a putea trage cu gloanțe.

Un bărbat din Ilfov avea acasă 32 de arme airsoft, care ar fi fost modificate pentru a putea trage cu gloanțe - IPJ Ilfov

Arsenal de arme airsoft găsit la un bărbat din Ilfov

"La data de 22 decebrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase Ilfov au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județul Ilfov, într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, în care se efectuează cercetări privind săvârșirea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

În urma activităților desfășurate, polițiștii au identificat și ridicat de la domiciliul unei persoane de 54 de ani, 32 de arme tip airsoft, despre care există indicii că ar fi fost modificate în vederea tragerii cu muniție letală și neletală. Armele ridicate urmează a fi supuse constatării tehnico-științifice criminalistice balistice, în vederea stabilirii caracteristicilor și încadrării legale.

Arme modificate pentru tragere cu muniţie letală

Cercetările sunt continuate de polițiști în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de "nerespectarea regimului armelor și munițiilor" sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și dispunerea măsurilor legale care se impun", a transmis IPJ Ilfov.

