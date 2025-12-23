De ce trăiesc finlandezii mai mult. Rutina simplă care scade riscul de deces cu 40%

Un studiu recent oferă explicații pentru viaţa lungă a finlandezilor, iar răspunsul se găsește într-un obicei zilnic: sauna, prezentă în majoritatea locuințelor din Finlanda.

Finlandezii folosesc sauna aproape în fiecare zi, iar cercetările arată că această rutină contribuie la prelungirea vieții. Beneficiile saunei sunt bine cunoscute, însă puțini știu că aceasta completează dieta, odihna și exercițiile fizice, pentru o viață lungă și sănătoasă.

Saúl Sánchez, nutriționist și sportiv, confirmă acest lucru și se referă la datele unui studiu publicat în BMC Medicine, citat de Men's Health. Conform cercetării, sauna poate reduce riscul de deces din orice cauză cu până la 40%, în contextul unui stil de viață sănătos.

"Timp de 20 de ani, cercetătorii finlandezi au urmărit peste 2.000 de persoane pentru a analiza efectele saunei asupra longevității. Cei care mergeau la saună de mai multe ori pe săptămână aveau o mortalitate semnificativ mai mică în următorii 15 ani, indiferent de nivelul lor socioeconomic", a explicat Sánchez.

Studiul arată că persoanele care folosesc sauna 4-7 zile pe săptămână au un risc general de mortalitate redus cu 40%. Chiar și cei care o folosesc 2-3 zile pe săptămână au înregistrat beneficii notabile, cu un risc de deces cu 24% mai mic.

Cum ajută sauna la prevenirea bolilor cardiovasculare și a demenţei

Cercetătorii sugerează că saunele finlandeze pot încetini îmbătrânirea la nivel celular și cardiovascular și pot reduce riscul de mortalitate generală, boli cardiace, disfuncții vasculare, demență și boala Alzheimer, moarte subită, inflamaţie şi stres.

Pe lângă aceste efecte, utilizarea regulată a saunei îmbunătățește somnul, accelerează recuperarea după efort și crește producția de endorfine.

