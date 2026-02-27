Horoscop săptămânal Balanţă 2-6 martie 2026
Horoscop săptămânal Balanţă 2-6 martie 2026. Soarele îți activează zona muncii zilnice și a sănătății. Este o săptămână în care programul devine încărcat, iar responsabilitățile cresc.
Poți primi sarcini suplimentare sau poți fi implicat într-un proiect urgent. Eclipsa de Lună aduce un moment de conștientizare într-o zonă mai discretă, legată de frici, oboseală sau situații ascunse. Poți decide să închei o perioadă de stres intens sau să iei o pauză pentru a te reface. Venus aduce armonie în relații și creează oportunități de colaborare sau apropiere romantică.
BANI: În plan profesional pot apărea oportunități de suplimentare a veniturilor prin muncă extra sau prin preluarea unor responsabilități temporare. Totuși, eclipsa poate semnala și cheltuieli legate de sănătate sau de rezolvarea unei probleme amânate. Dacă lucrezi într-un mediu competitiv, este posibil să se clarifice pozițiile și să știi exact unde te afli. Venus aduce șansa de a semna un parteneriat avantajos sau de a negocia condiții mai bune prin diplomație.
DRAGOSTE: În cuplu, accentul cade pe sprijin concret. Partenerul poate avea nevoie de ajutor practic, iar tu vei fi implicat direct. Eclipsa poate aduce la suprafață o nemulțumire nespusă, poate chiar o gelozie sau o suspiciune. Dacă ești singur, atracția se poate naște într-un context profesional sau la un eveniment legat de muncă. Venus aduce romantism și deschidere către relații echilibrate.
