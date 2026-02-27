Horoscop săptămânal Balanţă 2-6 martie 2026. Soarele îți activează zona muncii zilnice și a sănătății. Este o săptămână în care programul devine încărcat, iar responsabilitățile cresc.

Poți primi sarcini suplimentare sau poți fi implicat într-un proiect urgent. Eclipsa de Lună aduce un moment de conștientizare într-o zonă mai discretă, legată de frici, oboseală sau situații ascunse. Poți decide să închei o perioadă de stres intens sau să iei o pauză pentru a te reface. Venus aduce armonie în relații și creează oportunități de colaborare sau apropiere romantică.

BANI: În plan profesional pot apărea oportunități de suplimentare a veniturilor prin muncă extra sau prin preluarea unor responsabilități temporare. Totuși, eclipsa poate semnala și cheltuieli legate de sănătate sau de rezolvarea unei probleme amânate. Dacă lucrezi într-un mediu competitiv, este posibil să se clarifice pozițiile și să știi exact unde te afli. Venus aduce șansa de a semna un parteneriat avantajos sau de a negocia condiții mai bune prin diplomație.

DRAGOSTE: În cuplu, accentul cade pe sprijin concret. Partenerul poate avea nevoie de ajutor practic, iar tu vei fi implicat direct. Eclipsa poate aduce la suprafață o nemulțumire nespusă, poate chiar o gelozie sau o suspiciune. Dacă ești singur, atracția se poate naște într-un context profesional sau la un eveniment legat de muncă. Venus aduce romantism și deschidere către relații echilibrate.

Articolul continuă după reclamă

Alexandru Păunescu Like

Întrebarea zilei Sunteţi tentaţi să reveniţi la mâncarea simplă, de odinioară? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰