Horoscop săptămânal Peşti 2-6 martie 2026. Soarele intră în semnul tău și îți aduce o resetare vizibilă. Este genul de săptămână în care simți că începe un nou capitol și că trebuie să te afirmi mai clar.

Poți decide să îți schimbi strategia profesională, să lansezi un proiect personal sau să faci un anunț important. Eclipsa de Lună activează direct zona relațiilor și produce un moment de adevăr. O relație ajunge la un punct de cotitură. Poate fi o cerere oficială, o despărțire, o renegociere a unor condiții sau stabilirea unor limite clare. Poți decide că nu mai accepți ambiguitatea într-o relație sau că vrei un contract clar într-o colaborare. Vineri, Venus pune accent pe bani și pe confort material, iar tu devii mai atent la ce îți oferă siguranță concretă.

BANI: Dacă lucrezi cu cineva, eclipsa poate aduce finalizarea unui acord sau semnarea unuia nou. Poate fi vorba despre stabilirea exactă a procentelor, despre clarificarea unui comision sau despre ruperea unei colaborări care nu îți aducea suficient. Soarele în semnul tău îți dă curajul să ceri un tarif mai mare sau să îți promovezi serviciile mai vizibil. Venus aduce dorința de a investi în tine. În același timp, pot apărea și încasări rapide, cum ar fi plata unui serviciu prestat recent sau o sumă transferată mai repede decât te așteptai.

DRAGOSTE: Eclipsa este punctul central al vieții tale emoționale în această săptămână. Dacă ești într-o relație, discuțiile devin serioase și concrete. Poate fi vorba despre mutare împreună, despre stabilirea unor reguli clare sau despre o confruntare legată de responsabilități. Dacă unul dintre voi a evitat un subiect important, acum nu mai poate fi amânat. Dacă ești singur, poți întâlni o persoană care îți schimbă perspectiva asupra relațiilor, dar totul începe cu o conversație directă și matură. Soarele în semnul tău te face mai vizibil și mai atractiv, iar Venus aduce dorința de stabilitate și gesturi clare de afecțiune.

