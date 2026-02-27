Horoscop săptămânal Capricorn 2-6 martie 2026

Săptămâna începe cu multe conversații concrete, telefoane, întâlniri scurte, e-mailuri importante și decizii care trebuie luate rapid. Este posibil să fii implicat într-o discuție oficială sau să ți se ceară un punct de vedere scris. Dacă ai de susținut un interviu, o prezentare sau un examen, contextul este activ și vizibil. Eclipsa de Lună aduce un moment decisiv legat de studii, acte juridice, o călătorie mai lungă sau o chestiune administrativă. Poți primi aprobarea pentru un dosar depus de luni bune sau poți decide să renunți la un curs care nu mai corespunde obiectivelor tale. Venus activează zona familiei și a locuinței, aducând dorința de armonie și confort acasă.

BANI: Poți semna un contract nou, poți renegocia un tarif sau poți primi o ofertă scrisă care îți schimbă situația profesională. Eclipsa poate marca plata unei taxe importante, aprobarea unei finanțări sau finalizarea unei situații legate de un litigiu. Dacă ai avut bani blocați într-un proces sau într-o formalitate administrativă, acum apare deblocarea. Venus în zona locuinței poate aduce cheltuieli pentru renovare, pentru decor sau pentru achiziția unor obiecte de calitate. În același timp, dacă lucrezi de acasă, poți primi un proiect care îți aduce venit suplimentar.

DRAGOSTE: Comunicarea este esențială. Dacă ești într-o relație, pot apărea discuții clare despre planuri comune, o călătorie sau chiar despre mutare. Eclipsa poate marca o decizie legată de distanță, de exemplu alegerea de a continua o relație la distanță sau de a pune punct. Dacă ești singur, poți cunoaște pe cineva prin intermediul unei deplasări sau al unui curs. Venus aduce dorința de stabilitate și apropiere emoțională, iar atmosfera devine mai caldă și mai intimă.

