Horoscop săptămânal Vărsător 2-6 martie 2026

Săptămâna începe cu o atenție sporită asupra bugetului, a cheltuielilor și a modului în care îți administrezi resursele. Poți analiza extrase de cont, facturi sau contracte. Eclipsa de Lună aduce un moment decisiv în zona banilor comuni, a creditelor sau a obligațiilor financiare împărțite. De exemplu, poți decide să închizi un cont comun, să rambursezi o datorie sau să renegociezi o rată. Venus activează zona comunicării și aduce întâlniri plăcute, conversații armonioase și posibilitatea de a rezolva conflicte prin dialog.

BANI: Eclipsa poate marca achitarea unei sume importante sau finalizarea unui acord financiar. Dacă ai fost implicat într-o situație tensionată legată de bani împărțiți, acum lucrurile se clarifică. Soarele îți dă determinarea de a cere un tarif mai bun sau de a refuza o colaborare sub nivelul tău. Venus favorizează câștigurile prin recomandări, comunitate sau printr-o idee prezentată convingător. De exemplu, o discuție aparent informală poate duce la un proiect plătit.

DRAGOSTE: Banii pot influența atmosfera din cuplu. Dacă există diferențe de viziune privind cheltuielile sau economiile, acestea trebuie discutate deschis. Eclipsa poate aduce o decizie legată de împărțirea responsabilităților financiare. Dacă ești singur, poți cunoaște pe cineva prin intermediul unei conversații online sau al unei întâlniri scurte. Venus aduce flirt bazat pe inteligență și schimb de idei, iar atracția pornește din dialog.

