Horoscop săptămânal Berbec 2-6 februarie 2026. Uranus își încheie retrogradarea și activează direct zona inițiativei personale, ceea ce te face să simți brusc că nu mai poți amâna anumite decizii legate de direcția ta.

Mercur trece într-o zonă mai subtilă și mai greu de controlat, ceea ce aduce confuzie temporară, vise intense, gânduri recurente sau senzația că ceva se coace în spatele scenei. Mercur în tensiune cu Uranus poate genera informații neașteptate sau schimbări de plan venite pe neașteptate, mai ales prin mesaje, telefoane sau discuții aparent banale. Poți avea revelații legate de un adevăr ascuns sau poți realiza că ai ignorat intenționat anumite semnale.

BANI: Poate apărea o cheltuială neprevăzută legată de sănătate, reparații sau taxe amânate. De asemenea, pot ieși la iveală costuri ascunse într-un contract sau într-o colaborare profesională. Dacă aștepți un răspuns legat de bani, acesta poate întârzia sau poate veni într-o formă diferită de ce ai anticipat. Nu este indicat să faci investiții bazate pe promisiuni sau pe intuiții de moment. Dacă lucrezi într-un domeniu creativ sau independent, pot apărea idei bune, dar ele trebuie testate atent înainte de a fi monetizate. Plata unor datorii mai vechi îți poate aduce o senzație de eliberare.

DRAGOSTE: În plan afectiv, săptămâna este una intensă interior, dar mai puțin expresivă. Dacă ești într-o relație, pot apărea discuții legate de lucruri nespuse, resentimente vechi sau nevoi emoționale ignorate. Este posibil să simți că partenerul nu te înțelege complet sau că există o distanță subtilă între voi. Comunicarea sinceră este esențială, dar trebuie făcută fără acuzații. Pentru cei singuri, pot apărea atracții secrete, persoane indisponibile sau legături care se dezvoltă discret. Poți simți o conexiune profundă cu cineva, dar încă neclară în direcție.

