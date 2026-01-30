O jucărie considerată periculoasă peste ocean îşi face loc, fără probleme, în casele românilor. Americanii au interzis-o după ce mai mulţi copii s-au sufocat din cauza ei. La noi, o găseşti uşor online. Nu are avertismente clare, nu are restricţii de vârstă, dar s-ar putea să te atragă preţul ei.

Cu șase șnururi lungi din silicon colorat, sigură, educativă, ideală pentru cei mici. Aşa este promovată jucăria pe site-urile de vânzări. Grijă mare, însă! Obiectul care trebuia să le aline celor mici durerile provocate de apariţia primilor dinţişori a produs nu mai puţin de 30 de cazuri de sufocare în Statele Unite.

Jucăria-minune se vinde la noi în online cu cel mult 70 de lei

"Din păcate, multe produse care sunt delistate în vestul Uniunii Europene ajung pe diferite căi, pe diferite platforme online. 2025 față de 2024 a fost o creștere de peste 20% de produse care sunt notificate în sistemele de alertă de periculozitate și neconformitate", spune Sorin Mierlea, director asociaţia Infocons.

Articolul continuă după reclamă

"Peste 90% dintre produsele comercializate pe site uri din Asia, nu respecta normele de siguranta si calitate necesare comercializarii in uniunea europeana. Aceste magazine au fost amendate in diverse tari, dar este foarte important sa intelegem ca in continuare sunt puse la vanzare produsele respective", spune Cristi Movilă, reprezentant asociaţia magazinelor online.

​O soluţie există, şi ea a fost gândită la Bruxelles: producătorii de jucării au doi ani la dispoziţie să implementeze un pașaport digital, un cod QR fără de care jucăriile nu vor mai putea intra în spațiul Uniunii Europene. Până atunci, specialiştii ne recomandă să cumpărăm jucării doar din magazine fizice sigure, controlate şi verificate.

Atunci când cumpărăm o jucărie din magazin, primul lucru pe care ar trebui să îl verificăm este dacă are marcajul CE, semn că respectă regulile de siguranță ale Uniunii Europene. În schimb, jucăriile comandate online, mai ales din China, pot fi uneori periculoase, deoarece pot conține substanțe dăunătoare copiilor sau nu respectă standardele de siguranță din România.

"Trebuie să ţinem cont de 2 lucruri: dacă jucăria blochează respiraţia sau dacă a fost înghiţită şi copilul respiră normal. Atunci când nu vorbeşte, când respiră foarte greu, când începe să plângă, atunci când copilul se invineţeşte, sunăm la 112", spune Camelia Păun, medic pediatru.

Tot în Statele Unite, autorităţile au retras de curând de pe piaţă şi mai multe sortimente de cuburi magnetice. La fel, o mulţime de copii ajunseseră la spital cu blocaje intestinale sau episoade de sufocare.

