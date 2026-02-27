Horoscop săptămânal Berbec 2-6 martie 2026. Vei simți că anumite lucruri nu mai pot fi amânate, mai ales chestiuni legate de odihnă, sănătate sau un conflict mocnit la locul de muncă.

Eclipsa de Lună activează zona rutinei zilnice și poate aduce un final concret: fie închei colaborarea cu un coleg, fie decizi să schimbi programul pentru că oboseala devine evidentă. Pot apărea situații precum o reevaluare medicală, o analiză care îți arată clar unde ai neglijat ceva sau o reorganizare bruscă la birou. Vineri, Venus intră în semnul tău și îți redă vizibilitatea. Începi să pui mai mult accent pe imagine, pe felul în care ești perceput și pe inițiative personale.

BANI: Eclipsa scoate la suprafață o problemă practică legată de muncă. Poate fi vorba despre o sarcină în plus pentru care nu ești plătit corespunzător sau despre o discuție clară cu superiorul privind atribuțiile tale. Dacă ai o afacere proprie, vei observa exact unde pierzi bani prin dezorganizare. Poți descoperi că plătești un abonament inutil sau că un furnizor facturează greșit. Soarele într-o zonă discretă sugerează și cheltuieli ascunse, cum ar fi o reparație neașteptată sau costuri medicale. Venus în semnul tău aduce totuși oportunitatea de a negocia direct și curajos un tarif, o mărire sau un nou contract.

DRAGOSTE: La începutul săptămânii ești mai retras emoțional și partenerul poate simți că nu spui tot ce te apasă. Eclipsa poate aduce o discuție serioasă despre responsabilități zilnice în cuplu, cine se ocupă de ce și cât de echitabil este împărțit efortul. Pot apărea reproșuri legate de lipsa de implicare în treburi concrete. Dacă ești singur, poți decide să închei o relație ambiguă care îți consuma energia. Venus în semnul tău schimbă atmosfera, aducând mai multă atracție și inițiativă. Poți face primul pas fără ezitare și poți primi un răspuns rapid.

