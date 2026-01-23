Horoscop săptămânal Berbec 26-30 ianuarie 2026. Intrarea lui Neptun în Berbec te obligă să îți privești direct motivațiile reale, fără iluzii legate de cine ești și ce îți dorești cu adevărat.

Pot apărea momente de confuzie legate de direcția ta. Conjuncția Marte-Pluto pune presiune pe zona prietenilor, a proiectelor de grup și a planurilor de viitor, unde pot apărea decizii radicale. Poți rupe definitiv legături cu oameni care te țin pe loc sau poți schimba complet direcția unui proiect colectiv. Mercur și Venus favorizează dialogurile strategice și te ajută să îți exprimi ideile cu claritate, chiar dacă sunt incomode pentru ceilalți.

BANI: Este posibil să primești o propunere de asociere care pare atractivă la suprafață, dar care necesită o analiză atentă a condițiilor. Poți decide să renunți la o sursă de venit care depinde prea mult de alții sau care îți limitează libertatea. Apar cheltuieli legate de tehnologie, promovare, cursuri sau dezvoltare personală. Este o perioadă bună pentru a investi în ceva ce îți oferă autonomie, dar nu pentru a risca bani din impuls sau din dorința de a demonstra ceva.

DRAGOSTE: În plan afectiv, devii mult mai selectiv și mai direct. Dacă ești într-o relație, pot apărea discuții serioase despre libertate, limite personale și direcția comună. Nu mai accepți compromisuri care te fac să te simți blocat. Dacă ești singur, poți fi atras de cineva din cercul de prieteni sau dintr-un context social, dar atracția va fi intensă și provocatoare, nu liniștitoare. Evită idealizarea rapidă și testează compatibilitatea reală.

