Horoscop săptămânal Fecioară 26-30 ianuarie 2026

Neptun activează zona resurselor comune și a atașamentelor profunde, ceea ce poate scoate la suprafață frici legate de siguranță și control. Conjuncția Marte-Pluto pune presiune pe muncă, sănătate și ritmul zilnic, forțându-te să renunți la obiceiuri care te epuizează. Mercur și Venus te ajută să găsești soluții practice și să comunici eficient în contexte tensionate. Este o perioadă bună pentru a face ordine, nu doar în agendă, ci și în emoții.

BANI: Din punct de vedere financiar, pot apărea cheltuieli legate de sănătate, muncă sau optimizarea activității profesionale. Poți investi în echipamente, servicii sau cursuri care îți eficientizează munca. De asemenea, este posibil să renegociezi un salariu sau condițiile unui contract, mai ales dacă simți că efortul depus nu este corect recompensat. Evită să îți asumi responsabilități financiare pentru alții fără un acord clar. Săptămâna favorizează disciplina financiară și planificarea realistă.

DRAGOSTE: În plan afectiv, ai nevoie de stabilitate și claritate. Dacă ești într-o relație, pot apărea discuții despre responsabilități zilnice, sprijin reciproc și modul în care vă organizați viața. Relațiile superficiale se pot răci. Dacă ești singur, poți fi atras de cineva din mediul profesional sau dintr-un context de rutină, dar conexiunea se construiește lent, prin încredere și fapte concrete.

