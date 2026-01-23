Femeie din Arad, reţinută după ce şi-a bătut soţul cu făcăleţul, din gelozie. Victima nu a necesitat internare

Un scandal conjugal pornit din gelozie s-a încheiat cu reţinerea unei femei din Arad. Într-o criză de furie, aceasta și-ar fi agresat soțul cu un făcăleţ, iar bărbatul a fost cel care a cerut ajutor la 112. Polițiștii au emis ordin de protecție și au deschis dosar penal, potrivit Agerpres.

Femeia are 40 de ani, iar în urma scandalului provocat de gelozie, soţul a fost cel care a sunat la 112 pentru a cere ajutor, pentru că a fost bătut.

"Poliţiştii Secţiei 7 Rurale Lipova au fost sesizaţi despre un scandal în familie, în Lipova. Din cercetări, a reieşit că o femeie de 40 de ani, într-o criză de gelozie, şi-ar fi agresat, lovit şi zgâriat soţul. Pe numele femeii a fost emis un ordin de protecţie provizoriu, iar în baza probatoriului administrat, aceasta a fost reţinută pentru 24 de ore", a informat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad.

Deşi a fost lovit cu un făcăleţ, rănile bărbatului nu au necesitat internare în spital.

Cazurile în care femeile agresează fizic bărbaţi sunt rare în judeţul Arad, doar cinci fiind înregistrate pe parcursul anului 2025, menţionează sursa citată.

