Povestea tragică a Corinei, tânăra moartă alături de fetiţa ei de 5 ani pe A1 spre Deva. Crescuse în plasament

Două vieți au fost curmate brutal pe autostrada A1, în zona Simeria, după ce un autoturism s-a ciocnit violent cu un ansamblu auto. Victimele sunt Corina Maria Matraș, o tânără de 26 de ani, și fiica ei Melissa, în vârstă de doar 5 ani.

Povestea tragică a Corinei, tânăra ucisă alături de fetiţa ei de 5 ani pe A1, spre Deva. Crescuse în plasament - Facebook

În spatele acestei tragedii rutiere se ascunde o poveste de viață tulburătoare: Corina a crescut în plasament, a muncit ani întregi în străinătate și a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-i oferi fiicei sale o viață mai bună decât a avut ea. Ultima călătorie din Italia spre România, făcută cu mașina încărcată cu daruri, a fost și ultima ei zi pe acest pământ.

Impact devastator pe A1: tânăra mamă a murit pe loc

Accidentul a avut loc miercuri dimineață, pe sensul Deva - Sibiu al autostrăzii A1, la kilometrul 351. În autoturismul lovit de un TIR se aflau Corina, fiica ei și un bărbat. Femeia a murit pe loc, iar fetița a fost găsită în stop cardio-respirator.

Echipajele SMURD au început manevrele de resuscitare încă din mașină și au transportat-o de urgență la spital, dar Melissa s-a stins în cele din urmă. Bărbatul din mașină a fost rănit grav, dar este în viață.

Traficul a fost deviat temporar, iar cazul este anchetat de autorități.

O viață întreagă de luptă și iubire

Corina a fost crescută în centrul de plasament din Pomârla, județul Botoșani. A dus o viață grea, dar nu a cerut niciodată milă. A învățat să lupte cu demnitate și să zâmbească în ciuda greutăților. Anamaria Macuc, o femeie care a cunoscut-o cu ani în urmă, a oferit una dintre cele mai emoționante mărturii despre ea:

"Pe Corina am cunoscut-o cu mulți ani în urmă, în timpul unei vizite într-un centru social din Botoșani. Mi-a atras atenția chipul ei luminos... dar sufletul ei era încercat de multe greutăți. Mi-a spus șoptit că își dorește mult să stea de vorbă cu un preot. Printre uși, mi-a dat numărul ei de telefon și am contactat-o ulterior. S-a întâlnit cu soțul meu, care este preot, și astfel am păstrat legătura. Am vizitat-o la centrul social unde a crescut de mică, apoi ne-am reîntâlnit în Italia, iar ultima dată la Biserica Pacea din Botoșani. A avut o viață grea, dar a continuat să lupte, să zâmbească, să se ridice... Și-a dorit să clădească pentru fetița ei tot ceea ce ea nu a avut și, mai ales, să o înconjoare cu toată dragostea ei", povesteşte femeia.

"Am vizitat-o în Italia, unde muncea și unde ne-a găzduit cu multă dragoste, căldură și ospitalitate. Am plecat de acolo cu mașina încărcată la maximum cu hăinuțe și jucării pentru copiii nevoiași. De fiecare dată când venea în România pentru a-și vizita colegii de la Centrul din Pomârla și pe 'mama' - una dintre doamnele îngrijitoare pe care o considera mama ei - plătea o mașină (când nu avea mașina ei) doar pentru a veni la noi la biserică, în Botoșani, la Sfânta Liturghie, și pentru a ne revedea cu bucurie. Întotdeauna îmi dăruia flori. Nu conta că era frig sau caniculă ori că fetița ei era foarte mică; ea nu uita niciodată, chiar și în vizitele scurte făcute în România, să treacă pe la noi și să ne îmbrățișeze", a adăugat Anamaria, prietena de suflet a Corinei.

Corina nu a uitat niciodată de unde a plecat, motiv pentru care fiecare vizită în România avea ca primă oprire în centrele de ajutoare pentru nevoiaşi, cărora le aducea de fiecare dată câte ceva.

"Ultima dată a venit din Italia cu fetița și cu mașina plină de ajutoare pentru cei nevoiași, cu un buchet frumos de flori pentru mine și cu daruri pentru copiii mei. Avea pachete chiar și pe bancheta din spate. Am întrebat-o: Cum ai reușit să vii cu mașina atât de încărcată tocmai din Italia, să conduci singură atâta drum și cu un copil mic după tine? Mi-a răspuns: Eu nu uit niciodată că ați fost lângă mine atunci când am avut nevoie. Acum mă bucur să pot ajuta și bucura și eu pe alții. Slavă lui Dumnezeu, Fetiţa mea are tot ce îşi doreşte şi îmi doresc ca şi alţi copii să fie fericiţi.

Urma să ne revedem în curând, doar că drumul ei Italia - România, a fost ultimul drum...nu a mai reușit să ajungă " acasă", bucuroasă cu fetița ei pentru a-i revedea pe cei dragi, ci au plecat amândouă spre cele veșnice... Drum lin spre ceruri, dragă Corina, suflet luminos, încercat, blând și bun!", a povestit femeia.

Melissa, fetiţa de 5 ani, bucuria ei supremă

Corina și-a crescut fiica cu o dragoste copleșitoare. În urmă cu câteva luni, a postat un mesaj emoţionant pe Facebook:

"Să te văd crescând, să descoperi lumea cu acei ochi plini de uimire, îmi amintește că viața este făcută din mici momente magice.

Dacă aș putea să mă întorc, sunt atât de multe lucruri pe care le-aș face diferit... Dar știi ce? Nu aș schimba NIMIC din ce m-a adus la tine. Pentru că tu ești șansa mea de a face totul mai bine. Te iubesc", a scris tânăra anterior într-o postare, pe reţelele de socializare.

Zeci de mesaje de adio pe rețelele sociale

Moartea Corinei și a fiicei ei a stârnit un val de durere. Zeci de mesaje sfâșietoare din partea celor care au cunoscut-o sau care i-au aflat povestea au fost postate pe reţelele de socializare:

"Ce destin crud a putut să aibă această copilă! Dumnezeu să le odihnească sufletele în pace! Poate acolo, în Rai, le va fi mai bine. Păcat! Chiar m-a marcat soarta ei"

"Dumnezeu a avut nevoie de doi îngeri în împărăția Lui. Dumnezeu să le odihnească în pace!"

"De mică a știut ce înseamnă să nu ai, dar niciodată nu transmitea asta. Se mulțumea cu puținul ei. Mai erau oameni care o ajutau cu mâncare, dulciuri și haine. Ea în loc să le păstreze, le împărțea cu ceilalți copii din sat. Un suflet tare bun, păcat..."

"Doamne, Dumnezeule... am cunoscut-o în satul meu natal, când era doar un copil... o fată simplă, frumoasă la chip și la suflet, mereu cu zâmbetul pe buze. Te încărcai cu energie pozitivă în prezența ei. Dumnezeu să o ierte!", sunt doar câteva dintre mesaje.

În căutarea familiei biologice

După accident, cunoscuții au făcut apeluri publice pentru a găsi familia biologică a Corinei. Tânăra era fiica lui Matraș Mitruță, din județul Botoșani, iar frații și surorile ei sunt greu de contactat.

Toate costurile înmormântării au fost preluate de cei care o cunoscuseră, singura condiție fiind acordul familiei pentru a-i putea lua trupul de la morgă și a o înmormânta creștinește.

"Căutăm membrii familiei Corinei Maria Matraș (născută pe 14.08.1999, în localitatea Corni, județul Botoșani), pentru a putea ridica trupul neînsuflețit de la morga din Deva și pentru a înștiința rudele despre decesul acesteia.

Nu este nevoie de nici un leu din partea familiei pentru înmormântarea Corinei, ci doar să semneze pentru a fi scoasă de la morgă și să o putem înmormânta creștinește", au scris aceştia.

