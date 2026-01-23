Horoscop săptămânal Balanţă 26-30 ianuarie 2026. Săptămâna aduce pentru tine un focus puternic pe creativitate, exprimare personală și relația cu plăcerea.

Neptun activează zona parteneriatelor, ceea ce poate crea confuzie sau idealizare excesivă în relațiile apropiate. Conjuncția Marte-Pluto pune presiune pe zona iubirii, a copiilor sau a proiectelor personale, forțându-te să îți asumi riscuri sau să închizi definitiv un capitol care nu mai evoluează. Mercur și Venus te ajută să îți exprimi sentimentele și ideile într-un mod convingător, dar fără a evita subiectele sensibile.

BANI: Financiar, pot apărea câștiguri din activități creative, hobby-uri sau proiecte personale. Totuși, există și tentația de a cheltui excesiv pe distracție, cadouri sau plăceri personale. Este important să păstrezi un echilibru între bucurie și responsabilitate. Poți decide să investești într-un proiect artistic sau într-o activitate care îți aduce satisfacție, dar fă-o cu un plan clar. Evită speculațiile sau cheltuielile făcute din dorința de validare.

DRAGOSTE: Viața sentimentală este intensă și pasională. Dacă ești într-o relație, pot apărea momente de gelozie sau confruntări legate de atenția oferită celuilalt. Dacă relația este solidă, poate deveni mai profundă și mai autentică. Dacă ești singur, poți trăi o atracție puternică, aproape magnetică, dar este esențial să nu ignori semnalele de alarmă.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare justificată majorarea tarifelor STB? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰