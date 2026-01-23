Antena Meniu Search
Horoscop săptămânal Leu 26-30 ianuarie 2026

Horoscop săptămânal Leu 26-30 ianuarie 2026. Neptun mută accentul pe convingeri, viziuni și planuri îndepărtate, iar tu începi să îți pui întrebări serioase despre ce vrei să construiești mai departe.

Conjuncția Marte-Pluto activează zona relațiilor și parteneriatelor, ceea ce poate aduce confruntări directe, decizii ferme sau rupturi clare. Mercur și Venus facilitează dialogul, dar nu unul superficial, ci discuții care pot schimba definitiv dinamica unei relații sau a unei colaborări. Este o perioadă în care nu mai poți evita adevărul și nici nu mai vrei să îl cosmetizezi.

BANI: Poți renegocia un acord, poți decide să ieși dintr-un parteneriat care nu mai este echitabil sau poți primi o ofertă care presupune împărțirea resurselor. Este esențial să citești cu atenție toate condițiile și să nu accepți presiuni din partea altora. Pot apărea cheltuieli legate de consultanță juridică, taxe sau servicii profesionale, dar acestea sunt necesare pentru a-ți proteja interesele. Evită investițiile făcute din orgoliu sau din dorința de a demonstra ceva. Stabilitatea vine din claritate și asumare.

DRAGOSTE: Viața sentimentală este intensă și solicitantă. Dacă ești într-o relație, pot apărea discuții despre putere, control, responsabilități și viitorul comun. Nu mai funcționează compromisurile făcute doar pentru liniște. Dacă ești singur, poți întâlni o persoană extrem de puternică emoțional, cu care atracția este imediată, dar și provocatoare. Relațiile începute acum nu sunt ușoare, dar pot fi transformative.

