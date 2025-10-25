Antena Meniu Search
Horoscop săptămânal Berbec 27-31 octombrie 2025

Horoscop săptămânal Berbec 27-31 octombrie 2025. Săptămâna aduce o combinație rară între claritate, intuiție și oportunități practice. 

de Redactia Observator

25.10.2025
Horoscop săptămânal Berbec 27-31 octombrie 2025 - Shutterstock

Marte, guvernatorul tău, în trigon cu Jupiter, îți amplifică determinarea și deschide drumuri profesionale sau educaționale. Poți primi o ofertă care implică extinderea responsabilităților sau o deplasare de interes. Mercur în trigon cu Neptun te ajută să găsești soluții creative acolo unde alții văd blocaje. Când Mercur intră în Săgetător, atenția se mută spre învățare, călătorii și colaborări externe. Opoziția cu Uranus aduce o surpriză: o veste neașteptată sau o schimbare bruscă în planurile de viitor.

BANI: Marte și Jupiter te sprijină să te afirmi financiar, mai ales dacă ești antreprenor. Poți primi o plată întârziată, o comandă nouă sau o oportunitate de parteneriat. Totuși, opoziția Mercur–Uranus cere prudență în acte și tranzacții. Verifică clauzele, pentru că o promisiune verbală poate fi anulată brusc. Mercur în Săgetător te învață să gândești strategic: gândește investițiile pe mai multe scenarii.

DRAGOSTE: Mercur trigon Neptun te ajută să exprimi emoțiile cu sensibilitate. Poți primi un mesaj care readuce speranța într-o relație tensionată. Totuși, Mercur în Săgetător te face nerăbdător și predispus la sinceritate brutală. Opoziția cu Uranus poate aduce o răsturnare de situație,  o revelație, o despărțire neașteptată sau o confesiune surprinzătoare. Marte trigon Jupiter readuce echilibrul și dorința de apropiere.

