Vinul fiert este deliciul aromat al iernii. Cu scorțișoară, portocale sau mere, are mare succes la toate târgurile de Crăciun. Iată însă care e reţeta ideală atunci când îl preparăm acasă.

Vinul fiert este o băutură foarte populară în lunile de iarnă, un deliciu în tărgurile de Crăciun, dar și acasă. Secretul stă în condimente. Este vorba de scoțișoară, cuișoare și zahăr, la care se adaugă felii de portocală şi de măr.

Practic fiecare condiment va veni cu aroma lui, iar la final gustul va fi unul delicios.

Vinul fiert poate fi consumat cu un antricot de vită, un cârnat de porc afumat sau chiar și cu vânat

Nutriționiștii spun că vinul fiert este o sursă bogată în antioxidanți, cu efecte benefice pentru sănătate. Fiind o băutură caldă, ameliorează simptomele de răceală, iar condimentele folosite au efecte antivirale și antibacteriene.

Totodată condimentele susțin sănătatea digestive, însă toate aceste beneficii sunt valabile doar în cazul unui consum moderat de vin fiert. Însă consumul excesiv anulează orice efect pozitiv, ba mai mult poate dăuna sănătății.

