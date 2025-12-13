Horoscop săptămânal Săgetător 15-19 decembrie 2025

Devii mai pragmatic, mai atent la detaliile materiale și la stabilizarea direcțiilor pe care le-ai lansat recent. Soare careu Saturn te obligă să confrunți o limită: fie o persoană îți spune clar că trebuie să ajustezi un plan, fie apare o condiție pe care nu o anticipaseși. Poate fi vorba de lucruri ce țin de familie, de logistică sau de disciplina personală. Uranus sextil Neptun vine însă cu un moment de inspirație pură: exact când simți că te lovești de un zid, apare o idee, un contact, o soluție tehnică sau intuitivă care îți schimbă percepția.

BANI: Marte în Capricorn activează sectorul banilor printr-un efort calculat: te ocupi de bugete, rate, achiziții necesare sau proiecte cu potențial real de creștere. Nu există câștig fără structură. Soare careu Saturn poate aduce o restricție: o plată obligatorie, o cheltuială neamânată sau o condiție financiară impusă de cineva din familie ori de un contract. Uranus sextil Neptun te ajută să găsești un echilibru: poți descoperi un preț mai bun, o resursă nesesizată, un sfat financiar util sau o reducere care îți salvează planul.

DRAGOSTE: Afectiv, intrarea lui Marte în Capricorn te face să îți dorești stabilitate, nu jocuri. Vrei să știi exact cum stă relația ta și ce responsabilități aveți fiecare. Soare careu Saturn poate declanșa un moment de tensiune: apare o discuție despre implicare, limite sau un plan comun. Poate fi vorba de o decizie de mutare, de program sau de o responsabilitate împărțită. Uranus sextil Neptun repară rapid atmosfera: o conversație sinceră, un gest empatic sau o realizare intuitivă vă apropie. Cei singuri pot cunoaște o persoană matură, realistă, posibil într-un context financiar sau profesional.

