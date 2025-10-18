Antena Meniu Search
Horoscop săptămânal Capricorn 20-24 octombrie 2025

Horoscop săptămânal Capricorn 20-24 octombrie 2025. Luna Nouă deschide un capitol profesional important. Poți primi o responsabilitate nouă, o ofertă sau o confirmare oficială.

de Redactia Observator

la 18.10.2025 , 12:10
Horoscop săptămânal prezentat de Observator Horoscop săptămânal Capricorn 20-24 octombrie 2025 - Shutterstock

Mercur și Marte, în conjuncție, îți dau puterea de a te impune și de a lua decizii strategice. Soarele care trece în Scorpion îți extinde cercul de influență și îți aduce persoane utile în carieră. Neptun retrograd te face mai atent la comunicare: e posibil să realizezi că ai supraevaluat un colaborator.

BANI: Poți obține un câștig neașteptat sau o plată întârziată. Mercur și Marte te ajută să negociezi inteligent, dar e important să nu te lași prins în dispute. Luna Nouă indică începutul unui proiect profitabil. Soarele în Scorpion aduce stabilitate financiară dacă investești în relațiile potrivite. Neptun retrograd te sfătuiește să clarifici actele sau facturile neînchise, pentru a evita neînțelegeri.

DRAGOSTE: Soarele și Lilith activează zona prieteniilor și a conexiunilor emoționale. Poți descoperi că sentimentele față de cineva din anturaj devin mai profunde. Mercur și Lilith aduc curajul de a spune adevărul, chiar dacă e inconfortabil. Dacă ești într-un cuplu, e momentul să discutați deschis despre planuri și temeri. Relațiile fragile pot ceda, dar cele solide devin mai autentice. Poți primi un mesaj neașteptat care îți schimbă perspectiva.

