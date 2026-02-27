Antena Meniu Search
Horoscop săptămânal Săgetător 2-6 martie 2026

Horoscop săptămânal Săgetător 2-6 martie 2026. Soarele îți activează zona familiei, a locuinței și a trecutului personal.

de Alexandru Păunescu

la 27.02.2026 , 15:58
Săptămâna începe cu preocupări legate de casă, spațiu sau relația cu părinții. Poți începe o renovare, poți discuta despre mutare sau despre reorganizarea spațiului de locuit. Eclipsa de Lună aduce un moment important în carieră și în imaginea publică. Poate fi finalizarea unui proiect major, schimbarea unui rol profesional sau o evaluare oficială. De exemplu, poți primi un răspuns la un interviu sau poți fi anunțat că vei prelua responsabilități noi. Venus activează zona iubirii și a distracției, aducând o notă de romantism și spontaneitate.

BANI: Cheltuielile pentru casă pot crește. Poate fi vorba despre achiziția de mobilă, plata unui avans pentru o proprietate sau reparații urgente. Eclipsa poate aduce și o schimbare salarială, fie printr-o promovare, fie prin încheierea unei colaborări. Dacă ai fost implicat într-un proiect vizibil, acum apar rezultatele financiare concrete. Venus favorizează câștigurile din activități creative sau din implicarea într-un hobby care devine profitabil.

DRAGOSTE: Viața sentimentală devine mai vie în a doua parte a săptămânii. Dacă ești într-o relație, puteți planifica o ieșire specială sau un eveniment romantic. Dacă ești singur, poți cunoaște pe cineva într-un context relaxat, poate la o petrecere sau la un eveniment cultural. Eclipsa din zona profesională poate crea tensiuni dacă munca îți ocupă prea mult timp, însă comunicarea sinceră rezolvă situația.

