Horoscop săptămânal Fecioară 13-17 octombrie 2025. Venus te ajută să reevaluezi valorile personale și modul în care îți administrezi resursele.

Trigonul cu Uranus și Pluto îți aduce inspirație pentru a investi inteligent sau a monetiza o abilitate. Opoziția cu Neptun te avertizează asupra persoanelor care profită de generozitatea ta. Pluto direct îți aduce forță interioară și determinare. Soarele în careu cu Jupiter poate aduce tensiuni la serviciu, poate un volum mare de muncă sau cerințe contradictorii.

Bani: Poți descoperi o nouă sursă de venit, poate printr-o colaborare alternativă sau o idee creativă. Totuși, Neptun indică riscul de iluzii: nu investi pe baza promisiunilor. Pluto te sprijină să restructurezi cheltuielile și să scapi de datorii. Uranus poate aduce o plată întârziată, dar consistentă.

Dragoste: Venus îți amplifică magnetismul și dorința de stabilitate, dar Neptun poate crea un val de nesiguranță în relațiile recente. E posibil să simți că partenerul e distant sau indecis. Trigonul Venus–Pluto însă aduce o chimie profundă și o oportunitate de transformare emoțională. Duminică, o conversație sinceră poate aduce apropiere reală.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să vă ţineţi copiii departe de ecrane şi să petreceţi mai mult timp cu ei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰