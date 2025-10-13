Antena Meniu Search
Horoscop săptămânal Fecioară 13-17 octombrie 2025

Horoscop săptămânal Fecioară 13-17 octombrie 2025. Venus te ajută să reevaluezi valorile personale și modul în care îți administrezi resursele.

de Redactia Observator

la 13.10.2025 , 12:59
Horoscop săptămânal prezentat de Observator Horoscop săptămânal Fecioară 13-17 octombrie 2025 - Shutterstock

Trigonul cu Uranus și Pluto îți aduce inspirație pentru a investi inteligent sau a monetiza o abilitate. Opoziția cu Neptun te avertizează asupra persoanelor care profită de generozitatea ta. Pluto direct îți aduce forță interioară și determinare. Soarele în careu cu Jupiter poate aduce tensiuni la serviciu, poate un volum mare de muncă sau cerințe contradictorii.

Bani: Poți descoperi o nouă sursă de venit, poate printr-o colaborare alternativă sau o idee creativă. Totuși, Neptun indică riscul de iluzii: nu investi pe baza promisiunilor. Pluto te sprijină să restructurezi cheltuielile și să scapi de datorii. Uranus poate aduce o plată întârziată, dar consistentă.

Dragoste: Venus îți amplifică magnetismul și dorința de stabilitate, dar Neptun poate crea un val de nesiguranță în relațiile recente. E posibil să simți că partenerul e distant sau indecis. Trigonul Venus–Pluto însă aduce o chimie profundă și o oportunitate de transformare emoțională. Duminică, o conversație sinceră poate aduce apropiere reală.

