Horoscop săptămânal Fecioară 2-6 martie 2026

Horoscop săptămânal Fecioară 2-6 martie 2026. Eclipsa de Lună se produce în semnul tău și marchează un moment de redefinire personală.

de Alexandru Păunescu

la 27.02.2026 , 15:57
Este o săptămână în care iei decizii vizibile, fie legate de aspectul tău, fie de modul în care te prezinți în lume. Poți decide să schimbi ceva concret, cum ar fi o tunsoare, stilul vestimentar sau chiar direcția profesională. Soarele activează zona relațiilor și aduce în prim plan parteneriatele, atât cele personale, cât și cele profesionale. Se pot clarifica tensiuni sau pot începe colaborări noi. Vineri, Venus aduce în atenție banii comuni și discuțiile legate de împărțirea responsabilităților.

BANI: Eclipsa poate marca un moment în care spui clar ce accepți și ce nu în plan profesional. Dacă salariul tău nu reflectă munca depusă, este momentul să ceri o renegociere. Poți primi un răspuns ferm, fie pozitiv, fie negativ. În cazul unui parteneriat de afaceri, se pot stabili noi condiții contractuale. Venus sugerează discuții despre investiții comune, rate sau contribuții la cheltuielile casei. Poate apărea necesitatea de a achita o sumă restantă sau de a semna un act financiar important.

DRAGOSTE: Relația de cuplu este testată în mod direct. Dacă ai amânat o conversație importantă, eclipsa te obligă să o porți. Poate fi vorba despre o decizie legată de logodnă, mutare împreună sau chiar separare. Dacă ești singur, ai șansa să începi o relație serioasă, însă numai dacă ești dispus să fii autentic și să nu mai joci un rol. Soarele aduce oameni importanți în viața ta, iar Venus intensifică intimitatea și dorința de apropiere profundă.

