Gabriela Ruse, eliminată de Mirra Andreeva în turul trei de la Australian Open

 Românca de pe locul 79 WTA a fost eliminată de la Australian Open în turul trei. Ruse a avut un parcurs bun și a obținut cel mai bun rezultat al carierei la Melbourne.  

de Redactia Observator

la 23.01.2026 , 15:31
Gabriela Ruse nu a reuşit să treacă de Andreeva în turul trei la Australian Open. Andreeva, a șasea favorită a Grand Slam-ului de la Melbourne, s-a impus la capătul unui meci care a durat o oră și 38 de minute. În optimi, ea se va duela cu Elina Svitolina.

Andreeva s-a impus cu scorul de 6-3, 6-4, într-o oră şi 36 de minute. A fost prima confruntare dintre cele două sportive.

Gabriela Ruse a obţinut pentru parcursul pe tabloul principal un premiu de 130 de puncte WTA şi 327.750 dolari australieni.

Ruse era ultima româncă rămasă în luptă pe tabloul principal. Jaqueline Cristian a fost eliminată în primul tur, iar Sorana Cîrstea a părăsit competiţia în turul doi.

