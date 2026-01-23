Horoscop săptămânal Rac 26-30 ianuarie 2026. Neptun activează zona profesională și poate aduce confuzie temporară legată de sensul a ceea ce faci sau de drumul pe care îl urmezi.

Conjuncția Marte-Pluto scoate la suprafață tensiuni legate de resurse comune, datorii, obligații sau relații de dependență. Poți fi nevoit să iei o decizie dificilă legată de o responsabilitate pe care o porți de mult timp. Mercur și Venus te ajută să gestionezi discuții sensibile și să negociezi dintr-o poziție mai clară.

BANI: Financiar, pot apărea cheltuieli legate de taxe, credite, investiții comune sau sprijin acordat altora. Este o săptămână bună pentru a clarifica situații financiare neîncheiate, pentru a renegocia un acord sau pentru a închide o datorie. Evită riscurile mari și nu împrumuta bani fără garanții clare. Prioritizează stabilitatea și siguranța pe termen mediu. Profesional, poți avea discuții importante despre remunerație, bonusuri sau roluri noi.

DRAGOSTE: Relațiile devin intense și emoțional încărcate. Dacă ești într-un cuplu, pot apărea discuții despre control, gelozie sau atașamente vechi. Dacă relația este solidă, poate trece la un nivel mai profund de intimitate. Dacă nu, adevărul iese la suprafață și te obligă să alegi între a continua sau a te elibera. Este o săptămână în care îți rescrii discursul personal și îți redefinești granițele, inclusiv față de cei apropiați.

