Horoscop săptămânal Fecioară 5-9 octombrie 2026. Săptămâna îți ascute gândirea analitică și te determină să filtrezi cu multă atenție informațiile primite din mediul apropiat.

Momentul în care Venus retrogradează te îndeamnă să reevaluezi modul în care comunici cu frații, vecinii sau asociații, reluând conversații care au rămas în suspans. Grație conjuncției dintre Venus retrograd și Mercur în Scorpion, ai o putere de convingere uimitoare și abilitatea de a descoperi dedesubturile oricărei situații neclare. Concomitent, aspectul format de Marte sextil Uranus lucrează discret din spatele scenei, aducând o deblocare majoră în carieră printr-o strategie bine ticluită în culise.

BANI: În plan comercial și birocratic, este o perioadă excelentă pentru revizuirea documentelor oficiale. Conjuncția dintre Venus retrograd și Mercur în Scorpion te sprijină să renegociezi contracte comerciale vechi, să corectezi clauze ambigue și să recuperezi bani rezultați din vânzări directe sau drepturi de autor. În sfera profesională, aspectul Marte sextil Uranus aduce o confirmare nesperată din partea superiorilor pentru o activitate desfășurată discret, deschizându-ți calea spre o nouă treaptă ierarhică sau spre un bonus binemeritat.

DRAGOSTE: Dialogul cu persoana iubită capătă o profunzime psihologică rară în aceste zile. Este momentul optim pentru a lămuri bârfe din anturaj sau neînțelegeri mai vechi care au creat o barieră de răceală între voi. Dacă ești singur, reîntâlnirea neașteptată cu o cunoștință din trecut sau reluarea unui schimb de mesaje întrerupt brusc poate reaprinde o curiozitate romantică intensă. Fii atent la tonul folosit, renunță la sarcasm și lasă sinceritatea caldă să construiască o punte sigură de afecțiune în viața ta sentimentală.