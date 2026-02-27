Horoscop săptămânal Gemeni 2-6 martie 2026. Soarele îți activează zona carierei și a imaginii publice, iar de luni înainte devii mult mai expus. Se discută despre tine, despre performanța ta, despre o posibilă promovare sau despre un nou rol.

Poți fi chemat la o ședință în care ți se cere să preiei coordonarea unui proiect sau să prezinți rezultatele echipei. Eclipsa de Lună aduce un punct culminant în zona casei și a familiei. Se poate încheia o situație tensionată legată de locuință, de exemplu finalizarea unui proces de renovare, semnarea unui contract de închiriere sau o decizie clară privind mutarea. În alte cazuri, poate fi vorba despre o discuție serioasă cu un părinte, legată de responsabilități concrete. Venus intră într-un sector al prietenilor și îți aduce sprijin social, invitații și oameni care te susțin public.

BANI: Poți primi o ofertă clară de avansare sau o mărire discutată oficial. Totuși, eclipsa arată că o decizie legată de locuință implică bani. Poate fi vorba despre plata unui avans pentru o proprietate, achiziția unor electrocasnice sau o cheltuială pentru reparații urgente, cum ar fi o instalație defectă. Dacă lucrezi de acasă, vei investi în echipamente mai performante. Venus într-un sector social poate aduce câștiguri prin intermediul unui prieten sau al unei recomandări. De exemplu, cineva te poate propune pentru un proiect bine plătit.

DRAGOSTE: Tensiunile pot apărea dacă viața profesională îți consumă prea mult timp. Partenerul poate cere mai multă prezență concretă, nu doar promisiuni. Eclipsa aduce o discuție serioasă în familie, poate chiar despre stabilirea unui plan comun legat de locuință. Dacă ești singur, poți cunoaște pe cineva prin intermediul cercului de prieteni sau la un eveniment profesional. Atracția se naște din admirație și respect pentru competența ta.

