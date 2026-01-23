Horoscop săptămânal Gemeni 26-30 ianuarie 2026. Săptămâna aceasta aduce pentru tine o schimbare majoră de perspectivă asupra viitorului.

Neptun activează zona planurilor și a prieteniilor, ceea ce te face să îți reevaluezi obiectivele și oamenii cu care le construiești. Conjuncția Marte-Pluto poate produce o ruptură clară între ce îți dorești tu și ce așteaptă alții de la tine. Poți decide să schimbi direcția unui proiect sau să te desprinzi de un grup care nu te mai reprezintă. Mercur și Venus îți susțin ideile și capacitatea de a le face atractive, fiind o perioadă bună pentru a vorbi despre viziunea ta și pentru a atrage susținere.

BANI: Financiar, pot apărea oportunități prin colaborări, proiecte online, comunicare, marketing sau educație. Este un moment bun pentru a lansa o idee, a promova un serviciu sau a renegocia un contract. Totuși, fii atent la promisiuni exagerate și la cheltuieli făcute din entuziasm. Nu investi bani în proiecte care nu au o structură clară sau un plan realist.

Dragoste: În dragoste, ai nevoie de stimulare mentală și de dialog autentic. Relațiile plictisitoare sau repetitive te pot irita. Dacă ești singur, poți începe o poveste cu cineva dintr-un alt oraș, dintr-un alt domeniu sau dintr-un context social diferit. Atracția se bazează pe idei comune și pe schimb intelectual, nu pe siguranță emoțională imediată.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ar trebui modificată formula de calcul a impozitului auto? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰