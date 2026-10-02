Horoscop săptămânal Gemeni 5-9 octombrie 2026. Săptămâna este marcată de necesitatea de a pune ordine în obiceiurile zilnice și în atribuțiile administrative de la birou. Tranzitul prin care Venus își începe retrogradarea te determină să îți reevaluezi stilul de viață, alimentația și modul în care gestionezi efortul fizic pentru a preveni epuizarea.

În același timp, conjuncția dintre Venus retrograd și Mercur în Scorpion îți ascute atenția, ajutându-te să remediezi erori mai vechi din activitatea curentă. Punctul de forță al perioadei este reprezentat de Marte în sextil cu Uranus, aspect care îți conferă o prezență electrizantă, o gândire sclipitoare și curajul de a prelua conducerea în mediul apropiat.

BANI: La locul de muncă, este timpul să faci o curățenie generală în documente și proceduri. Grație conjuncției dintre Venus retrograd și Mercur în Scorpion, identifici scăpări din acte contabile sau optimizezi fluxul sarcinilor cotidiene alături de colegi, evitând penalizări birocratice. În plan financiar, aspectul Marte sextil Uranus îți aduce oportunități fulgerătoare de câștig prin valorificarea unor idei originale, vânzarea unor bunuri pe platforme online sau încheierea unei negocieri comerciale purtate rapid cu persoane din cercul tău imediat.

DRAGOSTE: Rutina de cuplu cere mici ajustări pentru a nu deveni împovărătoare. Retrogradarea planetei Venus scoate la iveală nemulțumiri legate de împărțirea responsabilităților casnice, cerând discuții punctuale și soluții echitabile în loc de tăceri nemulțumite. Din fericire, aspectul dintre Marte și Uranus aduce o comunicare fermecătoare și replici pline de duh, oferindu-ți ocazia să detensionezi atmosfera. O propunere neașteptată de destindere sau o discuție spontană despre subiecte inedite va aduce din nou zâmbetul pe buzele partenerului de viață.