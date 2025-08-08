Horoscop săptămânal Leu 11-15 august . Nativii în zodia Leu au parte de un plus de şarm şi carismă în această săptămână datorită lui Mercur. De asemenea, leii ar putea să îşi revizuiască strategia financiară în această perioadă, fiindcă ar putea rezolva nişte probleme legate de bani.

Mercur își reia mersul direct în semnul tău, iar asta îți oferă claritate și coerență în tot ce spui și faci. Venus și Jupiter îți luminează zona subconștientului, aducând revelații emoționale și înțelegere profundă a unor situații trecute. Marte, prin sextil, îți oferă curajul de a acționa acolo unde înainte aveai ezitări.

Bani: Este momentul potrivit să îți revizuiești strategia financiară. Posibilele întârzieri la plăți sau încasări se pot rezolva acum, iar negocierile se desfășoară mai lin. Ai șansa de a primi informații confidențiale care îți pot oferi un avantaj în deciziile de investiție.

Dragoste: Mercur îți dă un plus de șarm și carismă, ceea ce face interacțiunile mai plăcute și mai autentice. Dacă ești singur, ai putea atrage pe cineva printr-o conversație spontană. În cuplu, comunicarea deschisă rezolvă tensiunile și aduce un sentiment de apropiere și stabilitate.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei În ultimul an, ți-a fost greu să-ți cumperi lucruri de bază? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰