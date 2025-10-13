Horoscop săptămânal Leu 13-17 octombrie 2025. E o săptămână a comunicării și a deciziilor importante. Venus te face mai diplomat, dar opoziția cu Neptun îți arată unde ai fost prea încrezător în intențiile altora.

Trigonul cu Uranus și Pluto aduce surprize plăcute: un contract reînnoit, o colaborare cu oameni influenți sau o invitație profesională neașteptată. Pluto direct intensifică zona muncii, aducând soluții la blocaje vechi. Soarele în careu cu Jupiter îți cere să gestionezi atent timpul între muncă și familie.

Bani: Venus încurajează negocierile și poate aduce oferte din domenii creative sau de comunicare. Fii atent la detalii, deoarece Neptun poate ascunde clauze neclare. O discuție cu un superior despre bonusuri sau majorări salariale poate fi fructuoasă dacă aduci argumente solide. Uranus îți oferă posibilitatea de a câștiga printr-un proiect inovator sau tehnologic.

Dragoste: Venus îți aduce magnetism și ușurință în dialogul cu partenerul. Poți simți că relația devine mai echilibrată. Totuși, opoziția cu Neptun poate aduce suspiciuni sau neclarități în comunicare. Dacă ești singur, poți întâlni pe cineva într-un context intelectual sau online. Pluto direct favorizează transformarea modului în care îți exprimi sentimentele într-un mod mai profund, mai sincer, mai curajos.

