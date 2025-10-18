Antena Meniu Search
Horoscop săptămânal Leu 20-24 octombrie 2025

Horoscop săptămânal Leu 20-24 octombrie 2025. Săptămâna aduce mișcare și comunicare intensă. Luna Nouă favorizează deciziile rapide legate de călătorii, acte sau examene.

18.10.2025
Mercur și Marte, în conjuncție, îți oferă curaj să spui ce gândești, dar și riscul de a fi prea direct. Soarele care intră în Scorpion mută atenția spre familie: poți planifica o vizită, o reamenajare sau o discuție legată de viitor. Neptun retrograd readuce în atenție o chestiune emoțională nerezolvată și e timpul să o clarifici.

BANI: Este o perioadă activă în care pot apărea oferte de colaborare, mai ales prin intermediul cunoștințelor. Mercur și Marte îți aduc determinare în negocieri, dar și tentația de a forța lucrurile. Luna Nouă anunță începutul unei colaborări ce poate aduce stabilitate financiară. Soarele în Scorpion favorizează investițiile în bunuri de folosință îndelungată. Evită riscurile.

DRAGOSTE: Luna Nouă te face mai sociabil și dornic de comunicare. Poți cunoaște pe cineva interesant în timpul unei deplasări sau prin intermediul rețelelor. Mercur și Lilith aduc conversații intense, în care ies la iveală adevăruri nespuse. Relațiile stabile pot trece printr-un moment de sinceritate necesară. Soarele în Scorpion amplifică emoțiile și te ajută să redescoperi bucuria de a fi prezent în viața de cuplu.

