Horoscop săptămânal Leu 2-6 februarie 2026

Uranus revine la mers direct și poate declanșa schimbări bruște legate de carieră sau statut social, ceea ce îți afectează indirect viața personală. Mercur activează teme sensibile, legate de control, dependență sau putere, iar tensiunea cu Uranus poate scoate la iveală conflicte ascunse sau nemulțumiri vechi. Este posibil să fii pus în situația de a lua o decizie radicală legată de o colaborare sau de o relație importantă. Nu ignora semnalele de alarmă, chiar dacă vin sub forma unor discuții inconfortabile.

BANI: Financiar, accentul cade pe banii împărțiți cu alții, credite, datorii, investiții sau moșteniri. Pot apărea cheltuieli neașteptate legate de partener, familie sau un proiect comun. De asemenea, pot ieși la suprafață probleme legate de transparența financiară într-o colaborare. Dacă ai împrumuturi sau rate, este important să îți reorganizezi bugetul și să eviți asumarea unor riscuri suplimentare. Pe de altă parte, pot apărea oportunități de a renegocia condiții financiare sau de a obține sprijin material, dar doar dacă ești dispus să faci compromisuri.

DRAGOSTE: În plan sentimental, relațiile sunt intense și solicitante. Dacă ești într-o relație, pot apărea discuții legate de gelozie, posesivitate sau diferențe de putere. Este posibil ca unul dintre voi să simtă nevoia de mai mult control sau, dimpotrivă, de mai multă libertate. Pentru cei singuri, pot apărea atracții puternice, dar complicate, poate chiar față de persoane indisponibile emoțional. Este important să îți clarifici limitele și să nu te implici în situații care te pot consuma emoțional.

