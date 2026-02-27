Horoscop săptămânal Leu 2-6 martie 2026. Soarele îți luminează zona resurselor împărțite, a banilor care nu sunt doar ai tăi și a situațiilor în care depinzi de deciziile altora.

Este posibil să primești un e mail de la bancă, o notificare fiscală sau o confirmare privind o sumă pe care o așteptai. Eclipsa de Lună aduce un moment decisiv în zona veniturilor personale. Poate fi vorba despre încheierea unei colaborări secundare, despre stabilirea clară a unui salariu sau despre conștientizarea faptului că trebuie să ceri mai mult pentru munca ta. Dacă până acum ai acceptat condiții dezavantajoase, această săptămână te obligă să tragi linie. Vineri, Venus schimbă atmosfera și activează dorința de a ieși din rutină, de a planifica o călătorie sau de a explora un domeniu nou.

BANI: Eclipsa poate aduce o plată concretă, cum ar fi încasarea unui comision restant sau aprobarea unui bonus. În același timp, poate semnala și o cheltuială mare legată de un bun comun, de exemplu reparația mașinii folosite de amândoi sau o rată recalculată. Dacă ai un credit, este posibil să primești o ofertă de refinanțare sau să analizezi mai atent dobânzile. Soarele într-o zonă financiară comună sugerează că trebuie să discuți deschis cu partenerul despre contribuții și responsabilități. Venus poate aduce oportunitatea de a câștiga bani printr-un proiect legat de educație, consultanță sau activitate online.

DRAGOSTE: În cuplu, tema principală este încrederea. Pot apărea întrebări directe despre cheltuieli, transparență sau planuri comune. Dacă unul dintre voi a ascuns o problemă financiară, aceasta poate ieși la suprafață. Totuși, dacă discutați sincer, relația poate deveni mai solidă. Dacă ești singur, atracția se poate naște în contextul unei deplasări sau al unei discuții despre planuri de viitor. Venus îți aduce dorința de aventură și flirt deschis, iar tu ești dispus să faci primul pas.

Articolul continuă după reclamă

Alexandru Păunescu Like

Întrebarea zilei Sunteţi tentaţi să reveniţi la mâncarea simplă, de odinioară? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰