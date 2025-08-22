Antena Meniu Search
Horoscop săptămânal Peşti 25-29 august 2025

Horoscop săptămânal Peşti 25-29 august 2025. Venus în Leu îți influențează zona muncii și a rutinei zilnice. Este un moment potrivit pentru a-ți organiza programul și pentru a aduce îmbunătățiri în modul în care îți desfășori activitatea. 

Horoscop săptămânal peşti 25-29 august 2025 Horoscop săptămânal peşti 25-29 august 2025 - ShutterStock

Trigonul cu Saturn din semnul tău îți dă rezistență și claritate. Opoziția cu Pluto poate aduce o tensiune în relația cu un prieten sau colaborator, mai ales dacă apar diferențe de viziune. Uranus îți oferă soluții creative pentru problemele apărute pe neașteptate.

Bani: Venus poate aduce câștiguri din munca zilnică sau dintr-un proiect pe termen scurt. Saturn te ajută să păstrezi un control bun asupra cheltuielilor, dar Pluto poate genera conflicte privind împărțirea veniturilor. Uranus aduce idei inovatoare pentru a crește veniturile, mai ales în activități care implică comunicarea.

Dragoste: Ritmul alert al vieții zilnice influențează și relațiile. Saturn îți oferă stabilitate, Pluto poate crea tensiuni prin influențe externe, iar Uranus aduce o întâlnire neașteptată care îți schimbă starea emoțională.

