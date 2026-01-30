Horoscop săptămânal Rac 2-6 februarie 2026. Pentru tine, săptămâna este una de recalibrare a direcției personale, cu accent pe decizii care țin de studii, deplasări, acte, planuri de viitor sau o schimbare de perspectivă asupra vieții.

Uranus revine la mers direct și poate declanșa o realizare bruscă legată de un proiect pe care îl considerai sigur, dar care acum îți pare instabil. Mercur mută atenția spre chestiuni mai sensibile și mai greu de explicat rațional, iar tensiunea cu Uranus aduce răsturnări de situație legate de informații, documente sau discuții importante. Poți afla un adevăr care schimbă modul în care vezi o persoană sau o situație.

BANI: Financiar, pot apărea cheltuieli legate de educație, deplasări, taxe legale sau probleme administrative. Dacă ai de rezolvat acte, contracte sau chestiuni birocratice, pot apărea întârzieri sau cerințe suplimentare. De asemenea, pot apărea diferențe între ceea ce ți s-a promis și ceea ce primești efectiv. Nu este momentul ideal pentru a investi în proiecte riscante sau pentru a semna contracte fără a citi atent toate clauzele. Dacă lucrezi cu străinătatea sau în domenii ce implică comunicare, pot apărea oportunități interesante, dar ele necesită adaptare rapidă și flexibilitate.

DRAGOSTE: În plan afectiv, relațiile sunt supuse unui test de sinceritate. Dacă ești într-o relație, pot apărea discuții legate de valori, principii sau planuri diferite de viitor. Este posibil ca unul dintre voi să își dorească o direcție diferită sau să pună sub semnul întrebării anumite angajamente. Pentru cei singuri, poate apărea o atracție față de cineva dintr-un mediu diferit, poate chiar din alt oraș sau altă cultură. Conexiunea poate fi intensă, dar și complicată. Evită promisiunile făcute sub impuls emoțional.

